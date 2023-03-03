Избили битой и затолкали в багажник: в Татарстане вынесен приговор по делу о похищении подростка

Мужчины решили отомстить подросткам, которые напали на них у подъезда Фото: принтскрин видео.

В Набережных вынесен приговор банде, которая устроила массовую драку с подростками, а затем ее участники увезли одного из них в безлюдное место в багажнике автомобиля и продолжили избивать битой.

Громкая история произошла в августе 2021 года. Дело было в поселке Сидоровка, что в Набережных Челнах. Четверо приятелей, каждому из которых около 30 лет, распивали алкоголь около подъезда. В их компании была и дама. Неподалеку находились несколько подростков – они занимались своими делами. В какой-то момент между нетрезвыми челнинцами и их спутницей возникла ссора, один из подростков узнал в ней мать своей одноклассницы. Тогда молодежь решила заступиться за женщину, начали драку с ее обидчиками.

Спасли проезжавшие мимо полицейские

Как рассказывали местные жители, которые в полночь проснулись от истошных криков, в драке в общей сложности участвовали около 10 человек. В какой-то момент дебоширов удалось разнять жильцам дома. Этот момент даже засняли на видео и выложили ролик в соцсеть. На кадрах слышно, как подростки говорят «Все, уходим», после чего скрываются из поля зрения.

Как выяснило следствие позже, мужчины решили отомстить подросткам. Через некоторое время они подкараулили одного из участников драки, ударили по голове, засунули в багажник и увезли в малолюдное место – к реке Мелекеске. Обиженные челнинцы около часа избивали жертву, в том числе с помощью биты, угрожали расправой. У парня отобрали мобильник и выкинули в овраг. Позже его смогли найти родные пострадавшего.

Подростка спасло то, что в какой-то момент мимо проезжал экипаж полиции. Увидев автомобиль стражей порядка, разъяренные челнинцы убежали. После этого истекающий кровью 15-летний парень дополз до ближайшей дороги, где его заметили проезжавшие мимо водители. Приехала скорая помощь, пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами – у него был перелом костей черепа, ушиб головного мозга.

Суд решил отправить банду в колонию строгого режима на 27 лет

На суде обвиняемые свою вину не признали. В результате двое из участников избиения получили по шесть лет лишения свободы, один – пять лет, еще один – 10 лет. В общей сложности 27 лет тюремного заключения. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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