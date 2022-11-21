«Технологии должны быть не только догоняющими, но и опережающими»: в Чебоксарах обсудили связь науки и предприятий

Участники НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» обсудили инновационные решения для кооперации науки и бизнеса, планы и идеи по развитию в сферах электротехники и энергетики. Спикеры наметили основные проблемы, которые были выявлены после ухода западных компаний с российского рынка. Нехватка кадров, отставание в технологиях, несовершенство системы подготовки студентов, отток молодежи из регионов, сохранение научных школ. А также поделились успешными проектами, которые были реализованы на территории Чувашской республики. Одним из таких стало производство герметика, который используется в кабельной промышленности и электротехники.

- Сейчас большой спрос на герметизирующий материал, который эластичный при температуре от -60 до +100. Материал должен долго служить, храниться и изготавливаться из отечественного сырья. Раньше практически все такие составы были импортными. Но мы разработали наш российский состав, который можно смешать даже в полевых условиях и использовать для герметизации, например, кабеля. Такой состав часто используется в электротехнике при изоляции сложных кабелей. Разработка уже прошла испытание и мы работаем над тем, чтобы наладить промышленно-опытное производство в небольших количествах. Наш проект претендует на инновационный сертификат от НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Если получим грант, то направим его на изготовление тубы для герметика. В такой упаковке его будет удобно транспортировать и также удобно им пользоваться, - рассказал доцент кафедры физической химии и высоких молекулярных соединений химико-фармацевтического факультета Чувашского госуниверситета Михаил Кузин.

Также он отметил, что стратегическая сессия «Электротехника и энергетика» дала ему возможность познакомиться с другими индустриальными партнерами, которым может быть потенциально интересна чувашская разработка.

БЫТЬ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Участники сессии, разделенные на группы, пришли к единому мнению - отечественная наука и ее разработки, полезные для промышленности, должны быть впереди всей планеты.

- Развивать технику надо так, чтобы она была не только догоняющая западную, но и опережающая. А для этого надо вкладываться в будущую науку, не всегда она сразу коммерциализированная. В электротехнике нет отраслевой науки, она исчезла, либо находится в частных руках. Нужна кооперация регионов, вузов, чтобы ее возродить. Нужно восстанавливать систему подготовки межрегиональных кадров, - уверен декан факультета энергетики электротехники Чувашского государственного университета Владимир Ковалев.

Одна из идей, которая поможет достичь поставленных целей - создание научно-технического совета по электротехнике на основе шести областей - участников НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

- Это очень серьезная задача и это будет серьезная структура, представленная в таких госкомпаниях как РЖД, Росатом и другие. Она даст возможность взаимодействовать региональным предприятиям и областям с гигантскими корпорациями, - делится директор инженерно-производственного комплекса РЕКОНТ АО ЧАС Александр Горелов.

Он добавляет, что нужно использовать современные технологии, чтобы создавать продукты быстро и серийными объемами. А для этого нужна автоматизация. Именно с этой задачей и должен справится комитет «Предприятие 4.0» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Консорциум станет связующим звеном между предприятиями и наукой, призванной вывести нашу промышленность на другой уровень.

Чтобы это произошло, нужно наладить связи между предприятиями и университетами. Новейшие разработки не должны пылиться на полках и на страницах диссертаций. Их нужно испытывать,чтобы он приносили пользу компаниям.

- Были потеряны кооперационные связи и их восстановление с помощью НОЦ позволит развить предприятия республики в том числе. Наука на предприятии живет своей жизнью, а наука в университете - своей. НОЦ может служить базовым элементом, где можно соединить науку на предприятиях и в университетах. Постановление правительства 218 позволяет усовершенствовать через вуз производства предприятий. Причем вуз и компания могут находится в разных областях - соинициаторах НОЦ. Идея хороша тем, что предприятия Ульяновской, Пензенской и других областей могут сотрудничать с любым вузом, например, с Чувашским госуниверситетом, - говорит заместитель директора сетевой энергетической компании ООО «Энергоресурс» Николай Голубцов.

Все озвученные предложения и идеи будут рассмотрены НОЦ «Инженерия будущего» и внесены в резолюцию по итогам сессии.