Гуманитарная помощь была передана в больницы Беловодска, Брянки, Кировска, Луганска, Марковки, Ровеньков и Славяносербска. Фото: Общественная палата ЛНР

В ЛНР и ДНР продолжает поступать гуманитарная помощь от неравнодушных людей, коллективов и предприятий со всей России. Так, на днях туда прибыл груз от объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт-Милосердие». В нем было более девяти тысяч устройств для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов с микрофильтром и инсулиновых помп с необходимыми расходниками. По просьбе общественной организации «Союз женщин Донбасса» все это передали в больницы Беловодска, Брянки, Кировска, Луганска, Марковки, Ровеньков и Славяносербска.

О необходимости такой помощи ранее говорил «Союза женщин Донбасса». Фото: Общественная палата ЛНР

«ДЛЯ НАС ЭТО ЗОЛОТОЙ ПОДАРОК»

- Было приятно видеть появившийся блеск в глазах врачей, увидевших долгожданную аппаратуру, - замечает председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, который отвез инсулиновые помпы в Луганскую республиканскую клиническую больницу

Заведующая отделением эндокринологии медучреждения Ольга Поддубченко отметила, что инсулиновые помпы помогут пациентам вновь чувствовать себя комфортно вне больничных стен.

- Для нас это золотой подарок, поскольку долгие годы работы мы не владели такой техникой. Это средство круглосуточного введения инсулина пациентам с тяжелой формой сахарного диабета, которое позволяет людям быть максимально адаптированными в обществе, - говорит Поддубченко.

Инсулиновые помпы помогут больным диабетом людям жить комфортнее. Фото: Общественная палата ЛНР

«СЕЙЧАС КАК НИКОГДА НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ НУЖНА ПОМОЩЬ»

- Сейчас как никогда нашим защитникам в зоне спецоперации, а особенно тем из них, кто пострадал, требуется всесторонняя поддержка. Благодаря этой (описанной выше - Ред.) помощи, все люди, обратившиеся за медицинскими услугами на станцию переливания крови, а также реципиенты, нуждающиеся в переливании крови, будут иметь возможность получить данного рода услуги без затруднений, - говорят в объединении «Мэрхэмэт-Милосердие».

Отметим, что гуманитарный груз с медицинским оборудованием и расходниками - не первая помощь, которую оказывают военнослужащим и мирным жителям Лисичанска женщины-депутаты из Татарстана. Так, например, ранее они вместе с Краснодарским благотворительным фондом «Поколение» передали педагогам и семьям с новорожденными детьми из Лисичанска канцелярию и наборы по уходу за малышами.

Ранее женщины-депутаты из Татарстана отправили в Лисичанск канцелярию для учителей и наборы для новорожденных. Фото: Общественная организация «Союза женщин Донбасса»

Но и на этом Татарстан не останавливается. Тем более, что республика взяла шефство над Лисичанском. На днях из региона туда были отправлены 103 тонны гуманитарного груза, который включал в себя продукты питания, теплые вещи, одеяла и подушки. Местные жители собрали все это за неделю.

До того, из Казани в Лисичанск были отправлены строительные материалы и полиэтиленовая пленка, которые должны были помочь в восстановлении разрушенных жилых домой и соцобъектов, а также более 20 тонн муки. Последняя предназначалась для выпекания бесплатного хлеба для всех нуждающихся.

К слову о еде для нуждающихся. В ЛНР работает полевая кухня, организованная жителем Набережных Челнов Рустемом Гатиным. В команде поваров хазрат имам мечети, автослесарь, мастер на все руки, специалист по бензо- и электроинструментам, а также мастер спорта по боксу. Все они бросили свои привычные занятия, чтобы помогать тем, кто сейчас в этом действительно нуждается.

Рустам Гатин - житель Набережных Челнов, который отправился в Лисичанск, чтобы кормить нуждающихся. Фото: Из личного архива героя публикации

- Пока кормим по четыре тысячи человек в день, но в ближайшее время будем увеличивать количество порций. В меню - гречка и перловка. Скоро планируем разнообразить пшеном и горохом. Готовим только из халяльной тушенки высшего сорта. Местные жители благодарят со слезами на глазах, - рассказывал «Комсомольской правде» Рустам Гатин.

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Рустем Гатин признается, что просто не мог сидеть дома и спокойно наблюдать за происходящим, а потом решил помочь всем, кому может (подробности)

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