ТНТ покажет продолжение остросюжетной «Игры на выживание», в которой снялись сразу два актера из Казани

В этот раз зрители увидят не только высококлассный экшен, но и психологическую драму. Фото: ТНТ

28 ноября в 21.00 телеканал ТНТ начнет показ долгожданного второго сезона «Игры на выживание» – сериала, который снискал славу одного из самых радикальных жанровых аттракционов в российской киноиндустрии. Режиссером нового сезона также стал Карен Оганесян, к ролям в сериале вернутся Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин, а новых участников очередного этапа жуткого реалити сыграют Андрей Чадов, Анастасия Сапожникова, Валерия Репина, Денис Котов, Анна Зайкова и другие.

Более того, в сериале сыграли целых два актера из Казани: Эдгар Гизатуллин и Никита Суворов.

Свою творческую деятельность Эдгар начал еще в раннем детстве – с 5 лет выступал на детских концертах и играл на пианино, а уже после девятого класса поступил в Казанское театральное училище. С тех пор Эдгар посвятил свою жизнь актерскому ремеслу и снялся в нескольких крупных телевизионных проектах, которые полюбились зрителю. Самый эмоциональный кадр из второго сезона «Игры на выживание» с участием Эдгара – нешуточная схватка с Андреем Чадовым!

Никита Суворов также учился в Казанском театральном училище. Помимо актерской карьеры Никита реализовал себя и на других поприщах: был ведущим на известных радиостанциях, работал на телевидении ведущим новостей и утреннего шоу.

В первом сезоне реалити-шоу «Выживший» обещало приз в миллион евро одному из 16 его участников, заброшенных в мрачную и холодную тайгу. В итоге, преодолев массу испытаний, поражающих своей жестокостью, погибли все, кроме фотографа Николая Субботы (Владимир Веревочкин). В начале второго сезона он выкладывает в интернет разоблачающие видео с целью доказать, что участники стали жертвами чьего-то больного воображения, однако ему никто не верит, и ровно через год продюсеры «Выжившего» снова объявляют набор. Ведет шоу все тот же Игорь Верник, он делит новичков на две команды: родственников погибших в прошлом сезоне участников, которые приехали почтить их память и разобраться, что произошло на шоу, и полноценных новобранцев.

Фото: ТНТ

Второй сезон «Игры на выживание» сконцентрируется не только на опасных для жизни испытаниях, которые будут проходить в раскаленной солнцем пустыне, но и приоткроет завесу тайны над теми, кто находится за кадром «Выжившего». Поближе зрители познакомятся и с Игорем Верником, который в продолжении сериала отойдет от камео и покажет драму придуманного персонажа. Режиссер Карен Оганесян вместе с командой смелых актеров покажет не только высококлассный экшен, но и уделит больше внимания психологической драме и внутренним переживаниям героев.

Эдгар Зинатуллин, актер: «Я очень основательно готовился к съемкам, потому что сериал «Игра на выживание-2» – очень важный для меня проект. На пробах первого сезона я хотел получить роль Николая Субботы, но не сложилось. И я был очень счастлив, что Карен Оганесян меня запомнил и пригласил на съемки второго сезона».

Актер из Казани Эдгар Зинатуллин, исполнивший роль Федора. Фото: ТНТ

Эдгар о своей роли в сериале «Игра на выживание-2»:

«Мой герой Федя – наркодилер, который возит девушек через границу с наркотиками в желудке. В первом драфте сценария у меня была многогранная роль, которая в конце сериала раскрывается, и мы понимаем истинный личный мотив Феди, с которым он заходит в эту игру и начинает свои действия. Но по итогу Федя – просто злодей, который достигает своих целей, и ему плевать на всё остальное. И я готовился к этому проекту очень серьезно. Вплоть до того, что я заболел ковидом. Я был на съемках, и Карен мне говорит: «Нужно привести себя в форму, потому что в конце последней серии сериала будет эпичная драка. Я хочу, чтобы это было очень хорошо». И я очень фанатично начал заниматься спортом до того, что я заболел ковидом из-за сильной сушки, ухудшения иммунитета. Несколько недель я провалялся дома. Саму роль я разбирал по актерской технике Николая Васильевича Демидова, с которым познакомился несколько лет назад. Сейчас он является моим эталоном. И очень основательно её прорабатывал вплоть до каждой фразы, слова. Глядя на свою работу на экране, я действительно могу сказать, что я получаю удовольствие от того, что вижу. Хотя для меня это большая редкость. Я, наверное, никогда так не готовился к съемкам, как к съемкам сериала «Игра на выживание-2».

Также Эдгар поделился своими любимыми местами Казани:

«В Казани очень много замечательных мест. В отличие от Москвы, в Казани чувствуется покой. Другой воздух, более медленный ритм жизни. Из самых любимых мест у меня Голубое озеро. На таких озерах я ещё никогда не был и не видел, это уникальное явление природы. Температура воды 4 градуса круглый год, даже если на улице минус 30. Это очень интересное и живописное место. Также в Казани очень много красивых улиц, зданий. Я не могу выделить какое-то одно любимое место. Их слишком много».

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