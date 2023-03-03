Концерты, кинопоказ, выставки и не только смогут посетить жители и гости города. Фото: Мария ЛЕНЦ

К Международному женскому дню в столице Марий Эл пройдут праздничные мероприятия. Концерты, кинопоказ, выставки и не только смогут посетить жители и гости города. Рассказываем, как отметят 8 марта в Йошкар-Оле в 2023 году.

Куда сходить на 8 марта в Йошкар-Оле 2023

Центральный парк культуры и отдыха

8 марта с 10.00 до 15.00 – праздничная программа «Милые красавицы»;

ДК 30-летия Победы

7 марта в 16.00 – концерт «Милым дамам цветы и песни»;

ДК имени Владимира Ленина

6 марта в 15.00 – концерт «Подари мне весну»;

8 марта с 10.00 до 12.00 – «Мандариновый забег» в Парке Победы;

ДК Российской Армии

6 марта – выставка «Дарите женщинам цветы» от студии декоративно-прикладного творчества «Сундучок ремесел»;

7 марта – радиоконцерт «Для Вас любимые женщины» и концерт «Благословите женщину»;

10 марта – показ фильма «8 марта»;

Центральная библиотека имени Раисы Иванченко

6 марта – поэтический час «Есть в марте день особый»

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