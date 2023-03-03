Концерты, кинопоказ, выставки и не только смогут посетить жители и гости города.
Фото: Мария ЛЕНЦ
К Международному женскому дню в столице Марий Эл пройдут праздничные мероприятия. Концерты, кинопоказ, выставки и не только смогут посетить жители и гости города. Рассказываем, как отметят 8 марта в Йошкар-Оле в 2023 году.
Центральный парк культуры и отдыха
8 марта с 10.00 до 15.00 – праздничная программа «Милые красавицы»;
ДК 30-летия Победы
7 марта в 16.00 – концерт «Милым дамам цветы и песни»;
ДК имени Владимира Ленина
6 марта в 15.00 – концерт «Подари мне весну»;
8 марта с 10.00 до 12.00 – «Мандариновый забег» в Парке Победы;
ДК Российской Армии
6 марта – выставка «Дарите женщинам цветы» от студии декоративно-прикладного творчества «Сундучок ремесел»;
7 марта – радиоконцерт «Для Вас любимые женщины» и концерт «Благословите женщину»;
10 марта – показ фильма «8 марта»;
Центральная библиотека имени Раисы Иванченко
6 марта – поэтический час «Есть в марте день особый»
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