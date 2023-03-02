Ошибка экипажа или отказ техники: что привело к крушению самолета Ан-24Б в Бугульме

Cамолет Ан-24Б выполнял рейс из Москвы в Бугульму с промежуточной остановкой в Чебоксарах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ровно 37 лет назад, 2 марта, в окрестностях Бугульмы потерпел крушение самолет Ан-24Б. Трагедия унесла жизни 38 человек. В годовщину авиакатастрофы вспоминаем обстоятельства и причины произошедшего.

Что известно о крушении самолета Ан-24Б под Бугульмой

В тот роковой день - 2 марта 1986 года, самолет Ан-24Б выполнял рейс из Москвы в Бугульму с промежуточной остановкой в Чебоксарах. В ТАССР прогнозировалась облачная погода, сильный снегопад, местами ожидался туман. Такая погода соответствовала метеорологическому минимуму, при котором разрешалось выполнение взлетов, посадок и полетов по маршруту.

Приближаясь к Бугульме, экипаж получил разрешение на посадку от диспетчера, отключил автопилот и приступил к снижению высоты. Без отклонений от руководства по летной эксплуатации пилоты выпустили шасси и закрылки на 15°. Самолет летел со скоростью 230 километров в час. Спустя несколько минут экипаж выпустил закрылки в посадочное положение и увеличил режим работы двигателей.

Вдруг, на скорости 225 километров в час, самопроизвольно сработала система автоматического поворота лопастей левого двигателя. Из-за этого самолет стал стремительно крениться влево. Экипаж судна практически сразу заметил отказ левой силовой установки и начал пытаться парировать появившееся отклонение. Скорость самолета начала падать, аэродинамическое сопротивление увеличилось в 1,5 раза. Экипаж попытался устранить крен, но было уже поздно. К этому моменту воздушное судно двигалось со скоростью 155 километров в час, отклонившись от посадочного курса на 50°.

На скорости 140 километров в час Ан-24Б перешел в сваливание, а его крен быстро достиг 110°. Спустя 25 секунд с момента отказа левого двигателя самолет на высокой скорости столкнулся с землей. От удара воздушное судно полностью разрушилось, а обломки разлетелись по площади 5,4 тысячи квадратных метров. Пожара при этом не возникло.

Погибшие при крушении самолета Ан-24Б под Бугульмой

Экипаж судна состоял из командира Владимира Пастухова, второго пилота Александра Черпасова, бортмеханика Алексея Штейна и стюардессы Нины Баскаковой. В тот день они перевозили 34 пассажира: 32 взрослых и 2 ребенка. Выжить в страшной трагедии никому не удалось.

Причины крушения самолета Ан-24Б под Бугульмой

На причины крушения самолета повлияло несколько факторов. Во-первых, посадка осуществлялась в облачную погоду и в ночное время. Во-вторых, из-за недостатков конструкции произошел самопроизвольный поворот воздушного винта и выключение двигателя левой силовой установки. Все это привело к тому, что экипаж совершил ошибки при пилотировании, которые привели к потери скорости и последующему столкновению самолета с землей. Ошибка экипажа, отказ техники и недостатки конструкции.

Хотелось бы, чтобы эта авиакатастрофа стала последней в истории города, но спустя пять лет в Бугульме вновь повторится страшная трагедия. При крушении самолета Ан-24 погибнет 41 человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram