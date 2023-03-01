МТС разогнала интернет у туристических ворот Казани

Фото: пресс-служба МТС

МТС, цифровая экосистема, завершила работы по улучшению качества связи на территории крупнейших автовокзалов столицы Татарстана. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для пассажиров и встречающих на 30 процентов.

В преддверии активного туристического сезона усилила сеть рядом с основными транспортными воротами Казани. Восточный и Южный автовокзалы обслуживают маршруты по одноименным направлениям, сюда прибывают татарстанцы, жители соседних регионов и туристы, выбирающие для путешествий автобусы. Теперь по прибытию или в ожидании своего рейса пассажиры и встречающие смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи с родными, оплаты покупок и интернет-серфинга.

Доступ к высокоскоростному интернету получили и гости Татарстана, прибывающие на в республику по железной дороге. Новое телеком-оборудование было установлено на участке пути протяженностью около 40 км от станции «Зеленый Дол» до Казани, благодаря чему прибывающие поездом туристы могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в течение всего отрезка пути. Это позволяет оперативно вызвать такси при подъезде к конечной станции, забронировать жилье онлайн, изучить путеводитель или договориться с гидом об экскурсии еще до прибытия в город.

- Казань традиционно привлекает внимание туристов и остается популярным направлением для коротких путешествий и отпуска. По данным нашего сервиса МТС Travel, даже на единственный выходной 8 марта туристы из других регионов России планируют приехать в Татарстан и остаться в республике на несколько дней. Без качественной связи и быстрого интернета в таких путешествиях не обойтись, поэтому с помощью технологии Big Data мы оцениваем загруженность конкретных локаций, оживленные маршруты и укрепляем связь в них. Стабильная связь, возможность использовать телефон как навигатор и общаться с близкими онлайн, развлекательные сервисы нашей экосистемы – «Строки», KION и другие - делают поездки татарстанцев и гостей республики безопаснее и комфортнее, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.