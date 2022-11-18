Врачи РКБ спасли жительницу Казани, которая во время готовки вдохнула кусок моркови и могла погибнуть

Хирурги нашли способ сделать это без всяких разрезов. Фото: Александр ГЛУЗ

Что-то явно пошло не так, поняла 48-летняя жительница Казани, когда готовила на кухне. Рецепт, видимо, не предполагал опасных манипуляций. Вот только во время дегустации заготовки женщина нечаянно вдохнула нарезанную морковь.

Этот кусочек явно пошел не в то горло. Задыхаясь, женщина смогла самостоятельно обратиться за помощью в городскую больницу №7. Там врачи сделали ей рентгеновскую компьютерную томографию грудной клетки. Все указало на то, что инородное тело, то есть тот самый кусочек моркови размером 9,5 на 5,5 миллиметра, оказался уже в правом главном бронхе.

Врачи, видимо, с таким еще не сталкивались. Они проконсультировали с дежурным торакальным хирургом Республиканской клинической больницы (РКБ). В итоге туда и было принято решение перевести пациентку. Женщину отвезли на машине «скорой помощи» и положили ее в отделение торакальной хирургии №1 РКБ. Там ей провели дополнительное обследование, чтобы понять все нюансы. И вот к женщине пришли хирурги. Ее успокоили резать не надо. Без всяких операций врачам удалось извлечь злосчастную морковь из тела женщины эндоскопически, сообщает пресс-служба РКБ.

Медики спасли женщину от смерти. Ее здоровью больше не угрожает никакая морковь. Правда, неизвестно, исключит ли она теперь этот овощ из своих рецептов или даже рациона.

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