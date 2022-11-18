Мужчина отрицает свою причастность к преступлениям, которые были совершены более 20 лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело 41-летнего члена ОПГ «Мамшовские» продолжает рассматривать Верховный суд Татарстана. Так, в эту пятницу, 18 ноября, начались прения. Первым выступила сторона гособвинения. Она запросила для подсудимого 23 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года, сообщает прокуратура Татарстана. Что на это скажет сторона защиты? Об этом станет известно, когда адвокат приступит к прениям. Это должно произойти в следующую среду.

За что сегодня судят в Татарстане члена ОПГ «Мамшовские»

Член нижнекамской ОПГ «Мамшовские» обвиняется сразу по трем уголовным статьям: «убийство», «покушение на убийство двух лиц, совершенное организованной группой» и «незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой».

Как оказалось речь идет о делах давно минувших дней, но неотвратимость наказания никто в России еще не отменял. Так, что именно вменяют члену ОПГ «Мамшовские»? Так как сам он полностью отрицает свою причастность к совершенным преступлениям, обратимся к материалам уголовного дела.

Так, по версии следствия, еще в начале 2000 года мужчина вместе с другим членом ОПГ «Мамшовские» выполнял поручение лидера группировки. Им было поручено ликвидировать в Нижнекамске лидера конкурирующей ОПГ «Вахитовские». Злоумышленники для этого незаконно приобрели два пистолета марки ПМ. Вооружившись они подкараулили машину жертвы около дома №28 на улице Сююмбике. Фигурант этого уголовного дела произвел пять выстрелов из пистолета. От полученных ранений лидер ОПГ «Вахитовские» скончался на месте.

В свидетелях остался только его водитель. Члены ОПГ «Мамшовские» решили избавиться от него. Но у подсудимого закончились патроны. Огонь открыл его подельник. Убить водителя ему не удалось, тот был ранен и в итоге выжил.

Также утверждается, что под конец того самого 2000 года фигурант уголовного дела вместе с сообщниками, действуя все так же в интересах ОПГ «Мамшовские», во дворе одного из домов Набережных Челнов напали на начальника головной насосной станции ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Он находил незаконные врезки и не давал воровать нефтепродукты. Мужчину насмерть забили арматурой.

Тогда найти подозреваемого никак не удавалось. Поэтому через некоторое время приостановили расследование уголовного. Однако спустя 21 год правоохранители напали на верный след и задержали мужчину.

Что известно про ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска

Банду «Мамшовские» в 1997 году вокруг себя собрал 42-летний житель Нижнекамска - Александр Мамшов. Именно поэтому данное ОПГ, как тогда было принято, и назвали по его фамилии. Лидер группировки решил установить криминальный контроль над коммерческими предприятиями Нижнекамска.

По задумке Мамшова члены его ОПГ должны были убивать лидеров и участников других, конкурирующих преступных группировок. Так с 1997 по 1999 годы «Мамашовские» совершили убийство, два покушения на него и похищение человека.

Помимо этого, как установили сотрудники МВД Татарстана, члены нижнекамской группировки вымогала деньги у руководителей государственных и коммерческих предприятий, у частных предпринимателей, контролировали акционерное общество «Нижнекамскнефтехим», откуда воровали продукцию и сырье целыми вагонами. Первые уголовные дела по фактам этих хищений были возбуждены в 2008 году. Все они расследовались отдельно друг от друга. В результате были осуждены 16 членов ОПГ «Мамшовские».

Также правоохранители выяснилось, что члены группировки причастны еще и к убийству начальника смены охраны одного из цехов ОАО «Нижнекамскнефтехим». Охранник закрывал глаза на хищения с завода до тех пор, пока «Мамшовские» платили ему. Но в 2004 году мужчина решил повысить цену за свое молчание и получил отказ. Тогда он во время очередного хищения продукции задержал автомашину. За что мужчину члены группировки жестоко забил битами. От полученных травм он скончался в больнице.

Задержание лидера ОПГ «Мамшовские» и приговор

Закатом нижнекамской группировки можно считать зиму 2011 года. Именно тогда и был задержан ее лидер Александр Мамшов.

За все время существования ОПГ «Мамшовские» ее участниками были совершены убийства похищения людей и вымогательства. Также за ними числится незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Всего более 50 преступлений.

В ходе обысков правоохранители изъяли у участников ОПГ три автомата, карабин, четыре пистолета, пять обрезов охотничьих ружей, самодельные револьверы, семь гранат, около 150 патронов и килограмм взрывчатки.

К различным срокам лишения свободы были приговорены более 30 членов группировки, в том числе и ее лидер. В 2014 года Александр Мамшов получил 20 лет колонии.

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