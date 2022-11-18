YAPPY объявляет баттл блогеров в Казани

19 ноября в ТЦ «KazanMall» состоится баттл между Лешей Янгером и Никой Вайпер. Популярных блогеров YAPPY на 10 часов поместят в специальный куб, где они будут выполнять непредсказуемые задания и снимать контент. Кто из них победит – решат зрители.

Баттл блогеров начнется в 12:00 в центре KazanMall, где и установят куб-комнату. Она будет разделена на 4 зоны: музыкальную, адский ресторан, комнату ужасов и гардеробную.

Что будут делать Леша и Ника с реквизитом в каждой из локаций – решат их подписчики, зрители и посетители торгового центра. Пообщаться с блогерами и поучаствовать в активностях на площадке может каждый: вход свободный.

«Хочется испытать себя и проверить силы соперника! Конечно, немного волнительно: ограничений никаких нет, все будет зависеть только от фантазии зрителей. Уверен будет весело, такое нельзя пропустить», – поделился Леша Янгер.

«Я, как всегда, настроена побеждать, но без поддержки никак. Поэтому приглашаю всех на нашу битву! Если честно, даже не представляю, что меня ждет, ведь задания придумываете вы. А вы ребята изобретательные и беспощадные! Присылайте задания - мы их выполним», - отметила Ника.

Все видео, созданные Лешей и Никой, попадут в открытые комнаты YAPPY – тематические чаты, где в течение 24 часов можно общаться и делать коллабы с каждым участником.

Победа достанется тому, кто приведет в свою комнату как можно больше людей. Поэтому, чтобы помочь любимому блогеру, нужно зарегистрироваться в YAPPY и вступить в его комнату в день баттла

Напомним, перфоманс с участием блогеров организован в рамках запуска нового функционала YAPPY – открытых комнат. Первый баттл прошел в Москве на территории ТЦ «Авиапарк» между Лизой Анохиной и Артемом Waterfork. Мероприятие посетили порядка 55 тысяч человек.

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