Гостям Татарстана стал доступен новый сервис бронирования отелей

МТС сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Travel (ООО «МТС Трэвел») запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В перспективе на площадке появится все для организации самостоятельного путешествия – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений. Сейчас на площадке для бронирования доступны около двухсот отелей Татарстана в Казани, в туристическом Болгаре, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и других крупных городах республики.

Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Ассортимент гостиниц и отелей, а также функции платформы МТС Travel для удобства пользователей будут постоянно расширяться. Например, до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье.

Сами жители республики уже могут выбрать на площадке жилье в самых популярных у татарстанцев городах для коротких поездок на выходные и больших путешествий. Так, пользователям сервиса доступны тысячи объектов размещения в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Адлере, в Минеральных Водах, а также в Грозном или Иркутске, которые стали особо востребованы с появлением туда прямых перелетов из Казани. Всего площадка предлагает путешественникам около четырнадцати тысяч отелей и гостиниц по всей России.

- Татарстан ежегодно принимает миллионы туристов. Новый сервис бронирования отелей МТС станет дополнительной поддержкой туристической отрасли в регионах, а туристам поможет сделать их поездки комфортнее. Мы приглашаем региональные отели присоединиться к платформе и использовать сервис для привлечения клиентов и развития бизнеса. Для путешественников на площадке в дальнейшем будут доступны возможности всей экосистемы МТС, начиная с покупки билетов на транспорт, заказом экскурсии, гида, арендой авто, покупкой билетов на концерты, заканчивая финансовыми продуктами, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Ранее на МТС Travel в режиме бета-версии появилась возможность забронировать проживание в Турции.