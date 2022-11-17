Баннер из Татарстана появился в самом центре экономики США. Фото: скриншот

Удивительные кадры стали распространяться по соцсетям. В самом сердце экономики США – в Нью-Йорке, прямо на знаменитой площади Таймс-сквер на огромном экране среди рекламы мировых производителей появился баннер на русском языке: «Пора возвращаться домой». И там же подпись - ОЭЗ «Алабуга».

Многие интернет-пользователи сразу заподозрили, что это может быть фейком. Специалисты уже было начали разбирать кадры по частям, чтобы выяснить не фотошоп ли это. Но их опередила пресс-служба татарстанской особой экономической зоны «Алабуга». Там заявили, что реклама с данным призывом является настоящей.

Среди баннеров от мировых производителей появился призыв на русском языке: «Пора возвращаться домой». Фото: скриншот

- Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня, - прокомментировали в ОЭЗ «Алабуга».

Там также отметили, что российские специалисты являются лучшими в мире в таких сферах, как авиация, микроэлектроника и IT. Они востребованы и в татарстанской экономической зоне готовы сделать им лучшее в мире предложение.

СПРАВКА

«Алабуга» - это особая экономическая зона промышленно-производственного типа, которая располагается в Елабужском районе Татарстана. Она была организована для развития местной экономики республики через налоговые послабления и привлечение иностранного капитала.

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