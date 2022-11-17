Яндекс совместно с таксопарками скорректировал тарифы на такси в Татарстане и в Чебоксарах

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Таксопарки и логистические компании в Татарстане и Чебоксарах совместно с Яндекс Такси приняли решение скорректировать тарифы на территории регионов. Ожидается, что это поможет не только улучшить экономику поездок, но и частично компенсировать рост расходов на обслуживание автомобилей.

Перевозчики отмечают, что корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

Отметим, что если ранее базовая стоимость поездки в Казани продолжительностью в четыре километра, которая занимает 10 минут, составляла в тарифе «Эконом» около 98 рублей, то теперь она будет порядка 105 рублей.

Подобные изменения коснутся также и других близлежащих городов. К примеру, в Набережных Челнах стоимость такой же базовой поездки на четыре километра за 8 минут будет выше на четыре рубля, а в Чебоксарах – на пять рублей.

Корректировка тарифов поможет привлечь к работе в системе больше водителей, а значит – повышающий коэффициент будет срабатывать реже.