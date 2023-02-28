Вой сирен будет звучать в городе в 10.40 и 11.00. Паниковать не надо, это плановая проверка систем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 1 марта, в Чебоксарах и районах Чувашии пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Вой сирен будет звучать в городе в 10.40 и 11.00, сообщает пресс-служба ГКЧС республики.

Услышав звучание сирен, гудков и иных сигнальных средств, жителям республики необходимо включить радиоприемник или телевизор и прослушать рекомендации, которые будут транслироваться. В ведомстве призывают всех сохранять спокойствие.

При проверке системы оповещения в Чебоксарах и других городах будут прерваны плановые теле- и радиопередачи на десяти федеральных телеканалах первого мультиплекса и на радиостанциях «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

UPD: В соответствии с указаниями МЧС России, плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, запланированная на 1 марта 2023 года на территории РФ, в том числе по Чувашии, переносится на неопределенный срок, сообщает ГКЧС республики.

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