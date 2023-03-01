Страсть и нежность, Leon и Safia: Изысканные коллекции посуды из нержавеющей стали от TM Kukmara

Посуда из нержавеющей стали Leon и Safia от TM Kukmara производится в России, в знаменитом своими кулинарными и застольными традициями Татарстане, в одном из самых главных «посудных» городов страны - Кукморе, на предприятии с более чем 70-летним опытом производства - «Кукморском заводе Металлопосуды».

Современный завод по выпуску посуды из нержавеющей стали TM Kukmara был запущен совсем недавно - в 2021 году. В производстве были реализованы самые последние технологии, с помощью которых изготавливается продукция высочайшего качества, не уступающая премиальным коллекциям от самых известных мировых брендов. Созданные с любовью, коллекции Leon и Safia поражают своими потребительскими свойствами и тем, насколько легким и приятным процессом становится повседневная готовка!

На федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России» в 2022 году ковш коллекции Safia 1,5 л и кастрюля линии Leon 3 л определены дипломантами конкурса.

Емкости кастрюль Leon и Safia изготавливаются методом холодной вытяжки, который помогает избежать деформирования стального листа и обеспечивает толщину корпуса от 0,7 до 0,8 мм. Такая толстая сталь является залогом того, что посуда быстро нагревается и долго остывает, а к стенкам ничего не прилипает и не пригорает в процессе приготовления.

Высококачественная сталь AISI 304 (18/10) обладает превосходными гигиеническими свойствами: она не подвержена коррозии даже под воздействием пищевых кислот и щелочей, на ее поверхности не размножаются бактерии, при готовке такая сталь безопасна и не выделяет никаких вредных веществ. Прекрасное качество стали позволяет мыть посуду, в том числе и в посудомоечной машине. Тщательно выполненная полировка радует благородным блеском стали и обеспечивает длительное сохранение безупречного внешнего вида.

Дно посуды из нержавеющей стали коллекций Leon и Safia от TM Kukmara имеет три слоя. Между корпусом посуды и нижним слоем магнитной нержавеющей стали, которую распознают индукционные плиты, имеется толстая 3-миллиметровая теплораспределительная прослойка из алюминия. Алюминий между двумя слоями нержавеющей стали прекрасно накапливает тепло, что особенно хорошо при длительном тушении и томлении, позволяет легко поддерживать нужную температуру внутри посуды, сохраняя в продуктах максимум витаминов и полезных микроэлементов.

Технические характеристики коллекций посуды Leon и Safia практически идентичны, но дизайн различается. Облик Leon с более массивными ручками с креплением на заклепках брутален и воплощает надежность, Safia имеет более утонченный и изящный вид и ручки с креплением на сварке.

Ассортимент у обеих коллекций рассчитан как для маленьких, так и для больших семей. У Safia помимо ковшей, сковород, кастрюль и сотейников со стеклянными крышками, как у Leon, присутствуют еще и сковороды, а также ковши, кастрюли и сотейники с металлическими крышками. При этом надо отметить, что ассортимент посуды из нержавеющей стали постоянно пополняется в ответ на запросы покупателей, что дает возможность собрать набор под ваши собственные уникальные потребности и пополнять его в дальнейшем.

Посуда из нержавеющей стали TM Kukmara практически не имеет ограничений по сроку эксплуатации и рассчитана на то, чтобы пользоваться ей всю жизнь. С учетом демократичной цены она становится прекрасной долгой инвестицией в удовольствие от готовки и хорошее настроение на кухне! Кроме того, по сравнению с посудой более низкого класса и бедными техническими характеристиками посуда из коллекций Leon и Safia обладает значительно большей энергоэффективностью и будет экономить время и деньги каждый раз, когда вы ее будете использовать.

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