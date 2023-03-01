«Родные места»: сила вкусного мяса

Не знаете, что приготовить? Готовьте мясо! Например, стейки от бренда «Родные места». Брутальный, но вместе с тем мягкий и нежный стейк Рибай или сочный, с характерной толстой жировой прослойкой по краю куска стейк Стриплойн. Качественные классические стейки не нуждаются в утомительных предварительных манипуляциях. Сковорода или угольный гриль, огонь и соль с перцем. Несколько минут интенсивной обжарки - и вы готовы порадовать своих близких вкусным и полезным блюдом.

Хочется альтернативы? Тогда берите альтернативные стейки Чак Ролл, Фермер, Ранчо и другие из ассортимента «РМ АГРО». Вот их перед приготовлением рекомендуется мариновать, а это уже совсем другая философия. Горчично-медовый маринад, луковый, кефирный, с бальзамическим уксусом или соевым соусом, с кислыми яблоками и морской солью, а еще с лимоном, оливковым маслом, чесноком и другими специями.

Любителям играть вдолгую можно предложить говядину для запекания. Маринуйте ее и готовьте в духовке в рукаве с ароматными травами или в фольге с томатами. А еще шпигуйте чесноком и морковью, натирайте солью со специями, запекайте под сырной корочкой или томите до состояния буженины.

Хочется чего-то еще более нежного, буквально тающего во рту? Диетического и питательного одновременно? Обратите внимание на линейку полуфабрикатов из говяжьего фарша: кебаб, чевапчичи, фарш болоньезе в удобной фасовке. Прогрессивным хозяйкам непременно понравятся уже сформированные котлетки для бургеров и также готовые к приготовлению азу, гуляш и бефстроганов. Мясо в этих полуфабрикатах уже зачищено от жил и нарезано в соответствии с особенностями будущих блюд.

Выбирая для себя и своей семьи мясные полуфабрикаты под брендом «Родные места», вы можете быть уверены в их высоком качестве и экологичности. «РМ АГРО» - это комплекс предприятий по выращиванию кормов, животноводству и сбыту молочной и мясной продукции. В основе работы лежат принципы экологичности и полного контроля качества продукции на всех этапах производства. Именно сочетание современного оборудования и передового программного обеспечения позволяет гарантировать получение натурального сырья высшего сорта. Контроль производства осуществляется на всех этапах - от выращивания корма до поставок готовых товаров. Вся линейка товаров проходит обязательную проверку на соответствие ГОСТу, что позволяет гарантировать высочайшее качество.

Передовые технологии, уникальные рецептуры и постоянный контроль качества - три главных составляющих каждого продукта из ассортимента ТМ «Родные Места».

Ассортимент компании «РМ АГРО» представлен практически во всех торговых сетях, а также на популярных маркетплейсах. На родине бренда, в городе Мамадыш, работают фирменные розничные магазины, располагающиеся по адресам: ул. Давыдова, 97 и ул. Ленина, 96, - здесь всегда можно приобрести свежую продукцию по заводским ценам.

ООО «РМ АГРО»: 422191 Россия, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Дачная, 15

www.rm-mamad.ru, sbyt@rm-mamad.ru

Тел. +7 (85563) 3-54-48

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