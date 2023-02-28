Несмотря на мольбы матери: убившего отца татарстанца приговорили к колонии строгого режима

Антон увлекался ставками на спорт Фото: принтскрин видео.

В Набережных Челнах оглашен приговор 21-летнему Антону Адаричеву, который обвинялся в убийстве своего отца — заместителя директора технологического центра ПАО «КАМАЗ», руководителя службы инновационного развития и прогрессивных технологий. Суд приговорил его к 13 годам колонии строго режима.

Мать просила дать минимальный срок

Трагедия произошла 3 августа 2022 года. По материалам следствия, вернувшийся домой глава семейства обнаружил, что в квартире нет телевизора. Выяснилось, что сын сдал его в ломбард. Между отцом и сыном произошла ссора, парень дважды ударил родителя ножом. Мужчина скончался на месте происшествия. Антон стер следы крови и оттащил тело в другую комнату. Позже домой вернулась мать, которую он также ударил ножом. Затем челнинец взял банковскую карту родителей и снял с нее полмиллиона рублей. Вернувшись домой, он отвез мать в больницу и пытался скрыться, но был задержан полицией. В содеянном он сознался. Правда, уверял, что убил отца в момент самообороны.

Сообщалось, что Антон увлекался ставками на спорт. Вероятно, деньги нужны ему были именно на эти цели.

Прокурор запрашивал для подсудимого 18 лет колонии, а вот мать просила суд сжалиться над ее сыном. Уверяла, что убийство было непреднамеренным. По словам женщины, отец и сын друг друга очень любили.

Бывший футболист

Антон Адаричев был перспективным футболистом, воспитанником молодежной команды казанского «Рубина». Играл атакующим полузащитником. Родители видели успехи сына и всячески поддерживали его во всем. Чтобы он осуществил свою мечту и стал футболистом, отпустили его в Казань, когда мальчику было всего 10 лет.

- Антон жил в интернате. Родители и старший брат очень часто приезжали и навещали его. Отношения у них были хорошими, - рассказал «КП-Казань» бывший тренер спортсмена Иван Крылов. - Я помню Антона как умного, ответственного мальчика. Он подавал большие надежды. Был вторым после капитана команды.

Покинув «Рубин», Антон некоторое время выступал за казанскую «Смену» и команду Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Но потом завязал со спортом. Один из старых друзей Адаричева рассказал «КП-Казань», что Антон решил бросить спорт, потому что не видел дальнейших перспектив в футболе. Говорил, что хочет добиться в жизни большего.

Известно, что после ухода из спорта парень поступил в казанский колледж. Спустя некоторое время он получил условный срок за кражу с банковского счета. Теперь же, судя по всему, Антону предстоит отправиться в колонию.

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