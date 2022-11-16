Электроприводы марки ENSO - 100% качества!

Компания «Евро-Тех» - российский производитель электроприводов марки ENSO, которые предназначены для управления противопожарными, вентиляционными и дымовыми клапанами. В свою очередь, эти клапаны применяются в системах противопожарной и общеобменной вентиляции в гражданском и промышленном строительстве.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Разработка электроприводов стартовала еще в 2016 году. А спустя год был получен макетный образец, на котором исследовались отдельные характеристики устройства. Такими темпами уже в 2020 году в Казани было запущено серийное производство электроприводов с крутящим моментом 5 - 15 Нм.

Кстати сказать, на этом профессионалы своего дела не остановились и в первой половине 2021 года наладили производство моделей электроприводов во взрывозащищенном исполнении.

Вдобавок осенью 2021 года в серию запустили еще и реверсивные приводы вентиляции LM и NM, предназначенные для воздушных клапанов общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха.

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

По словам заместителя генерального директора ООО «Евро-Тех» Данила Мулюкина, электроприводы ENSO практически полностью состоят из российских комплектующих, что дает покупателям уверенность в завтрашнем дне. Ведь свое роднее и в отличие от импортного всегда дешевле, доступнее, а в данном случае еще и качественнее!

К слову, комплектующие поставляют из различных уголков страны, в числе которых Барнаул, Чистополь, Набережные Челны, Йошкар-Ола и Московская область.

- Стоит отметить, что зарубежные аналоги во многом проигрывают нам, - пояснил Данил Мулюкин. - Ведь электроприводы ENSO отличаются высокой надежностью за счет применения полностью металлического редуктора и конкурентной цены, чего не скажешь об импортной продукции.

И действительно, в 2022 году в рамках конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» продукция «Электроприводы марки ENSO» была удостоена звания лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

А на сегодняшний день продукция ENSO представлена на многочисленных социально-промышленных и многоэтажных жилых объектах практически в каждом регионе России.

Кроме того, качество электроприводов по достоинству оценили не только отечественные производители систем вентиляции, но и коллеги из Белоруссии и Казахстана.

В ЧЕМ ЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ENSO?

Во-первых, они не требуют обслуживания, поэтому вам не придется беспокоиться о постоянном техническом контроле электропривода в течение всего срока службы.

Во-вторых, электроприводы очень надежные и разработаны на большое количество циклов срабатывания.

В-третьих, они адаптированы под климатические условия нашей страны и защищены от нестабильных электрических сетей, что исключает вероятность поломок и неисправностей.

Наконец, электроприводы обеспечиваются гарантией производителя на целых 5 лет, что не может не радовать покупателей.

КАКИЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ?

Как рассказал «Комсомолке» Данил Мулюкин, сегодня модельный ряд электроприводов ENSO представлен 18 моделями различного назначения с крутящим моментом от 5 до 15 Нм.

Как-никак, время не стоит на месте, поэтому приходится реагировать на потребности рынка и расширять ассортимент.

Таким образом, уже сейчас ведется работа по расширению модельного ряда, который вскоре пополнят электроприводы с увеличенным крутящим моментом и плавным регулированием положения заслонки клапана.

- Основным приоритетом для нас как российского производителя является обеспечение наших партнеров надежным и качественным оборудованием, - подчеркнул Данил Мулюкин. - В условиях, когда ряд известных производителей покинули российский рынок, мы готовы предложить не только не уступающую по качеству, но и превосходящую зарубежные аналоги по ряду характеристик продукцию!