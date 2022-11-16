В Чебоксарах в 2022 году взыскано более 4 млн рублей за административные правонарушения

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Об исполнении поручений руководства города по деятельности административных комиссий отчитались на общегородской планерке главы районов, руководители Управления муниципального контроля и МКУ «Земельное управление». Утреннее совещание в понедельник, 14 ноября, провели глава Чебоксар Евгений Кадышев и глава администрации города Денис Спирин.

«Антирейтинг» по частоте рассмотрения в районных комиссиях возглавляет ст. 17 ч. 1 республиканского закона об административных правонарушениях в части нарушения схемы размещения нестационарных торговых объектов (киосков, торговых палаток и т. п.). В 2022 году в столице Чувашии рассмотрено 955 материалов о таких инцидентах.

Немного уступает по частоте ст. 9 о нарушении тишины и покоя граждан: в этом году районные административные комиссии рассмотрели 823 материала.

583 материала рассмотрено по ст. 10.6 «Самовольное размещение объявлений и самовольное нанесение надписей и рисунков».

208 материалов - по ст. 10.8 «Размещение транспортных средств на озелененных и иных территориях, расположенных в границах населенных пунктов».

По итогам рассмотрения дел составлены протоколы и вынесены решения о привлечении граждан и организаций к ответственности через штрафы. Таким образом, в 2022 году взыскано 4,03 млн рублей.

При обсуждении результатов деятельности административных комиссий Денис Спирин отметил:

«Привлечение к административной ответственности остается действенным способом борьбы с правонарушениями и воспитания культуры поведения в обществе. Обращаю внимание, что депутаты Чебоксарского городского собрания в ближайшее время приведут муниципальные правовые акты в соответствие федеральными, рассмотрев поправки в Правила благоустройства Чебоксар в части повышения ответственности за нарушения при восстановлении разрушенного благоустройства после земляных работ».