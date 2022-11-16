Городские власти призывают чебоксарцев быть осторожнее на дорогах

Фото: gcheb.cap.ru

Шквальный ветер, понижение температуры, мокрый снег… Погодные условия крайне неблагоприятные для водителей автотранспорта. Задача дорожных служб в таких случаях - предотвратить образование аварийных ситуаций, не допустить заторов и предупредить образование наледи на проезжей части.

В течение всей ночной смены дежурными службами АО «Дорэкс» велись объезды города. Руководство предприятия, дорожные рабочие и техника в связи с ухудшением погодных условий были заранее готовы к усиленному режиму работы.

С понижением столбика термометра до минусовой отметки на дороги города незамедлительно выехали 27 единиц комбинированных дорожных машин. Всего в ночных работах было задействовано порядка 50 единиц спецтехники.

Фото: gcheb.cap.ru

Для обработки дорожного полотна за ночь по городским магистралям распределено 65 тонн песчано-соляной смеси. Акцент сделан на мостах и подъемах (данные участки обдуваются ветром, быстрее охлаждаются и обмерзают), участках перед светофорами, остановках общественного транспорта и пешеходных переходах (на них транспорт с большей периодичностью тормозит и риск образования наледи гораздо выше).

Параллельно велась работа на тротуарной части, остановочных площадках, подходах к пешеходным переходам.

Вся работа дорожных служб непрерывно контролируется и координируется эксплуатационной службой. При необходимости в маршруты техники вносится корректировка, на проблемные участки направляются дополнительные единицы машин.

Несмотря на то что за долгие годы работы процесс зимней уборки в АО «Дорэкс» отлажен до автоматизма, каждый случай ухудшения погодных условий и снегопада требует бдительности, оперативности реагирования и слаженной работы всех подразделений предприятия - руководящего звена, службы эксплуатации и диспетчерской службы, автоколонны, мехпарка, производственной базы. Они круглосуточно вовлечены в рабочий процесс.

- Уважаемые чебоксарцы, будьте внимательны на улице. Предпочтите обувь на устойчивой подошве. Не рискуйте садиться за руль, если у вашей машины летняя резина! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Воспользуйтесь общественным транспортом, - обратился к горожанам глава столичной администрации Денис Спирин в своем телеграм-канале.

В настоящее время ситуация на дорогах города удовлетворительная, образования наледи не допущено. Дальнейшая работа техники и рабочего персонала в дневную смену спланирована с учетом погодных условий: на дороги города выйдут порядка 70 единиц спецтехники и 100 дорожных рабочих.

Прогнозируется похолодание, снег, возможно налипание снега на провода.

В связи с изменением погодных условий дорожные службы города призывают водителей транспортных средств быть более внимательными за рулем. Необходимо помнить, что благоприятная ситуация на дорогах зависит не только от дорожников, но и от культуры вождения и бдительности самих автовладельцев.