В этот момент будут прерваны плановые теле- и радиопередачи на десяти федеральных телеканалах первого мультиплекса. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 1 марта, в Йошкар-Оле и районах Марий Эл пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Громкоговорители и сирены завоют в городе в 10.40, сообщает пресс-служба администрации города.

При проверке системы оповещения будет транслироваться сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»

Жителей республики призывают воспринимать звук сирен, как временную техническую необходимость и не паниковать. Никаких практических действий выполнять не нужно, отмечают городские власти.

При проверке системы оповещения в Йошкар-Оле и других городах будут прерваны плановые теле- и радиопередачи на десяти федеральных телеканалах первого мультиплекса и на радиостанциях «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram