Вой сирен будет звучать в городе с 10.40 до 10.43. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 1 марта, в Казани и районах Татарстана пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Вой сирен будет звучать в городе с 10.40 до 10.43, сообщил на пресс-конференции замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Радик Гисмятов.

При получении сигнала «Внимание всем» не надо паниковать. Подобные проверки проводятся дважды в год: в марте и октябре. По возможности необходимо включить радиоприемник или телевизор и прослушать рекомендации, которые будут транслироваться населению.

При проверке системы оповещения в Казани и других городах будут прерваны плановые теле- и радиопередачи на десяти федеральных телеканалах первого мультиплекса и на радиостанциях «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

Как татарстанцам отличить ложное сообщение о воздушной тревоге от настоящего

В Татарстане 22 февраля по радио прозвучал фейковый сигнал об угрозе ракетного удара. Чуть позже ложное сообщение о воздушной тревоге повторилось. В МЧС республики объяснили, как отличить реальное предупреждение об опасности от фейкового.

В ведомстве призвали доверять только официально признанным телеканалам, например, «ТНВ», «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Маяк». Необходимо также перепроверять информацию на официальных сайтах МЧС Татарстана и республиканских органов власти.

Как узнать о ближайшем бомбоубежище в Татарстане

Жителям Татарстана, которые желают знать о местонахождении ближайшего бомбоубежища, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Зачастую такими укрытиями являются подвалы многоквартирных домов.

- В МЧС довольно много поступает подобных обращений. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия с управляющими компаниями, потому что сейчас, кроме классических защитных сооружений, существует и понятие «укрытия». Укрытиями в случае ЧС, в том числе, считаются подвальные помещения, - пояснил Радик Гисмятов.

Представитель ведомства также рассказал, что должно находиться в «тревожном чемоданчике» у каждого жителя республики в случае чрезвычайной ситуации. В перечень необходимых вещей входит чистая вода, оригиналы документов, сменная одежда, аптечка с болеутоляющими и жаропонижающими лекарствами, фонарик на батарейках и несколько пар носков.

UPD: В связи с недавними хакерскими атаками на теле- и радиоканалы с выводом в эфир ложной информации об угрозе воздушной тревоги было принято решение перенести проверку.

- Информация о сроке проведения будет доведена дополнительно, - сообщает телеграм-канал МЧС Татарстана.

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