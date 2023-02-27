Будущее за молодежью! «Казэнерго» готовит специалистов со школьной скамьи

Фото: АО «Казэнерго»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

«Казэнерго» выстраивает долговременное сотрудничество с образовательными учреждениями, где прививают интерес подрастающего поколения к такой важной сфере, как энергетика.

- Мы стараемся вовлечь учеников, организовывая открытые уроки, мастер-классы, экскурсии на энергообъекты, и создавая профильные энергетические классы, - рассказывает гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Стоит отметить, что учащиеся профильных классов без отрыва от основной образовательной программы получают свидетельство о среднем профессиональном образовании по специальности «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2-го разряда». Здорово, не правда ли?

- К тому же, специализированные колледжи, техникумы и университеты направляют своих студентов к нам на практику, где мы обучаем их всем премудростям, и тем самым готовим профессиональные кадры во благо нашей республики, - отметил Рустам Абдулхаков.

Фото: АО «Казэнерго»

Вдобавок, «Казэнерго» активно пополняет материальную базу образовательных учреждений, предоставляя им необходимое для обучения оборудование и расходные материалы для практических занятий. В результате чего, школьники сразу оттачивают на практике только что полученные навыки.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Сегодня в «Казэнерго» насчитывается порядка 1100 сотрудников, причем четверть из них молодежь. Кстати, большинство как раз-таки те самые вчерашние школьники из профильных классов.

- Для молодых у нас все дороги открыты! Ведь они полны сил, энергии и стремления к самореализации. Поэтому, мы возлагаем на них большие надежды и выдвигаем на ответственные должности, - подчеркнул руководитель аппарата «Казэнерго» Ильдар Низамутдинов.

И действительно, где, как не в «Казэнерго», из простого слесаря можно быстро вырасти до главного инженера, который отвечает за целый энергорайон. Ну, это, конечно, при условии, что вы будете хорошо работать.

Фото: АО «Казэнерго»

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

- Мы сплачиваем коллектив из разных поколений, чтобы молодые перенимали профессиональный опыт у более взрослых коллег, а те, в свою очередь, учились у молодых современным тенденциям, - говорит председатель профкома «Казэнерго» Эльвира Камалова.

Кстати сказать, на предприятии организовано молодежное движение, в рамках которого осуществляется поддержка в получении жилья по соципотеке для молодых и наиболее активных специалистов. Таким образом, молодежная организация АО "Казэнерго" активно участвует во всех мероприятиях внутри организации. В свою очередь, профкому оказывается всестороннее содействие в их проведении.

- Я, как член молодежного движения, неоднократно участвовал в различных мероприятиях, в том числе и республиканского масштаба, среди которых «Будущее Татарстана строим вместе», «Марш бросок», «Кросс Наций» и др. Хочу сказать, что это было очень увлекательно! - говорит старший мастер СЭР Артем Микалев.

Фото: АО «Казэнерго»

Отметим, что в компании регулярно проводятся спортивные мероприятия, в числе которых летняя и зимняя спартакиада по футболу, волейболу, дарт-стрельбе, шахматам и шашкам. А в прошлом году команда «Казэнерго» завоевала бронзу на турнире по мини-футболу.

Фото: АО «Казэнерго»

- С детства я люблю заниматься спортом. В школьные годы меня часто приглашали выступать за честь школы в разных спортивных дисциплинах. Я всегда чувствовал ответственность в подготовке к соревнованиям. Сознание ответственности мне помогает и в моей профессиональной деятельности, - рассказывает главный инженер ДЭР Ринат Бутаков.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАБОТА О ДЕТЯХ

К слову, «Казэнерго» активно занимается благотворительностью, в том числе обеспечивает жителей Лисичанска продуктами и товарами хозяйственно-бытового назначения. А недавно компания изготовила 10 печек-буржуек для жителей этого города.

- Доброта всегда граничит с любовью к детям, поэтому мы ценим каждого ребенка, чьи папа или мама трудятся в нашей организации, - подчеркнула Эльвира Камалова.

Словом, детям сотрудников в «Казэнерго» постоянно вручают подарки и проводят для них различные игры, конкурсы и мероприятия. Например, прошлым летом на День защиты детей, ребята посетили «СоюзМультПарк», где ознакомились со студиями, в которых снимают мультфильмы. А на 23 февраля для них прошел конкурс поделок и рисунков, посвященный Дню защитника Отечества.