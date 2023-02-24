Татарстан завалит снегом: синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер

Пик снегопадов ожидается 26 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Татарстан распространяет влияние гребень повышенного давления, а циклон уходит на восток. С ростом атмосферного давления небольшой снег и слабая метель еще сохранятся на некоторых территориях республики. Днем температура составит от -9 до -14 градусов, ночью до -23 градусов.

Завтра, 25 февраля, на Татарстан будет оказывать влияние атмосферный фронт. Погода ухудшится – будет снег, метель и ветер порывами до 17 метров в секунду. Днем станет теплее – от -2 до -7 градусов, ночью до -16 градусов.

В воскресенье, 26 февраля, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на погоду будет оказывать существенное влияние циклон, который придет с юго-запада. Синоптики обещают сильные снегопады, метель и ветер. Днем будет около 0 градусов, ночью до -8 градусов. Ожидается гололед.

Осадки в Казани ожидаются каждый день на протяжении ближайшей недели – когда-то сильнее, когда-то слабее. Пик придется на 26 февраля.

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