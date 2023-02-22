Глава Чувашии Олег Николаев дал поручения по исполнению задач из послания Владимира Путина от 21 февраля

По словам Николаева, многое из сказанного президентом России уже находилось в зоне внимания властей Чувашии. Фото: cap.ru

Одними из первых руководителей регионов, которые уже начали работу над задачами из послания Владимира Путина Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года, стал глава Чувашии Олег Николаев.

На следующий же день он провел заседание Кабмина республики, отметив, что поставленные президентом России задачи являются приоритетными для местного правительства. Также Николаев заявил, что многое из сказанного главой государства уже находилось в зоне внимания и учитывалось в работе властей Чувашии.

Но при этом, по словам руководителя региона, были озвучены нововведения, которые нужно учесть в уже существующих планах. В частности, речь идет о создании государственного фонда по сопровождению военнослужащих и их семей.

- Прошу, не дожидаться организации данной структуры на государственном уровне, а уже сейчас, понимая концепцию, начать данную работу на уровне республики, - сказал Олег Николаев. - К моменту юридического создания Фонда, организация его деятельности в регионе уже была полностью готова и запущена.

Что же касается развития арендного жилья, то здесь глава региона поручил республиканским Минстрою и Минпромэнерго вместе со строителями, оборонными предприятиями рассмотреть потребность в таком жилье и возможность ускоренной реализации поставленной задачи.

Также в рамках заключенного между Чувашией и ДОМ.РФ, по словам Николаева, в частности, планируется запуск программы расширения промышленной ипотеки, в плане не только покупки уже готовых производственных помещений, но и строительства новых, и модернизации уже существующих площадей.

- Эта программа в стране начнет действовать буквально на днях, поэтому нужно в сжатые сроки провести в республике инвентаризацию и заявиться на соответствующие направления, – заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

Кроме того, по поставленным задачам из послания Владимира Путина в республике ведется работа по трансформации среднего профобразования.

- Это может стать для нас мощным инструментом. Прошу тщательно проанализировать все наши проработки и вместе с коллегами из отраслевых министерств сформулировать планы мероприятий, которые должны проводиться на площадках среднего профессионального образования. Задача - в кратчайшие сроки обеспечить кадровым потенциалом, квалифицированными специалистами отрасли экономики и социальной сферы, - отметил Николаев.

Глава Чувашии также поручил предоставить ему на стол соответствующие предложения в течение 10 дней.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram