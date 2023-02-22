Отдала чужим людям из интернета. В Казани осудили мать, которая избавилась от своего ребенка

Прокуратура просила посадить женщину в колонию, но суд решил иначе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 22 февраля, Ново-Савиновский районный суд Казани огласил приговор 23-летней матери, которая отдала своего ребенка чужим людям из интернета. Прокуратура во время прений просила посадить женщину на четыре года в колонию общего режима, как никак речь идет об уголовном преступлении – совершение сделки в отношении несовершеннолетнего.

Но суд, видимо, учел все обстоятельства, а, в частности то, что мать за своего ребенка, как она утверждала, не получила ни копейки. Ранее женщина заверяла, что у не было средств, чтобы его прокормить и воспитать. В итоге женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы, но условно, с испытательным сроком 3 года.

СЕМЬЯ ИЗ ПЯТИГОРСКА

Жительница Казани родила сына в декабре 2020 года. Его отец ушел, а денег на еду, одежду и воспитание у молодой матери не было. Не желая себе таких проблем, женщина решила избавиться от чада. Наверное, думала, что будет гуманно отдать его в чужую семью.

На эту «историю» в интернете и наткнулась знакомая семьи из Пятигорска. Супруги долгое время не могли родить собственного ребенка, и их брак уже трещал по швам. Муж задался идеей найти для семьи решение на стороне. Вот знакомая и помогла, связавшись с той самой молодой матерью из Казани.

Стороны обговорили все условия, одно из которых, как утверждается, было бесплатная передача ребенка в чужую семью. После этого супружеская пара прибыла в Казань. Здесь за короткое время злоумышленникам удалось вписать в документы ребенка главу семьи в качестве родного отца. А дальше уже дело техники – по российскому законодательству папа имеет с мамой равные права на общее чадо.

ЯВКА С ПОВИННОЙ

Заполучив ребенка, супруги вернулись в Пятигорск. Но семейного счастья они так и не обрели. Все как то не складывалось, через два года ситуация приблизилась к полному разрыву отношений. Тогда муж решил поставить в них жирную точку. Пошел в местную полицию и рассказал, откуда в его семье на самом деле взялся этот ребенок.

Мальчика тут же забрали из чужой семьи и отправили обратно в Казань. Правда, отдали не родной матери, а бабушке. Ведь родившая ребенка женщина сразу стала фигурантом уголовного дела.

Кстати, кроме нее уголовную ответственность понесли, как и фальшивый отец, так и знакомая, которая помогла провернуть «сделку» с ребенком. В Пятигорске мужчину суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно, а договорщицу – к 3 годам условно.

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