В Татарстане полицейские на руках вынесли из горящего дома супружескую пару

Пожар, в котором едва не погибли люди, произошел ночью. Фото: МЧС Татарстана

15 февраля в 00.19 в полицию Менделеевска поступило сообщение о том, что в городе на улице Набережная горит частный дом, в котором могут находиться люди. Находившиеся на службе участковый Леонид Тарасов и оперуполномоченный Алмаз Файзрахманов узнав об этом решили тут же выехать на место происшествия.

В то же время пожар заметил и сотрудник ГИБДД Сергей Нагимов, который ехал за напарником. Он тут же подъехал к горящему дому. Когда все трое полицейских оказались там, пожарных еще не было. Нагимов ранее работал пожарным, он понял, что к чему и объяснил коллегам как надо действовать.

Полицейские забрали из служебных машин противогазы, и зашли в заполненный дымом дом. Уже на веранде они обнаружили проживающих там супругов. Женщина, когда пыталась спастись от огня и удушья, повредила себе ногу и не могла самостоятельно передвигаться. Муж пытался вывести ее на улицу, но надышался дымом и сильно ослаб. Всех их ждала верная смерть.

Полицейские спасли супругов, вынеся их на руках из горящего дома на улицу. Там уже подоспели уже и пожарные и «скорая помощь». Правоохранители передали спасенных медикам.

Леонид Тарасов, Сергей Нагимов и Алмаз Файзрахманов (слева направо). Фото: МВД Татарстана

- Благодаря профессиональным действиям полицейских и своевременно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий. В настоящее время жизни и здоровью супружеской пары ничего не угрожает, - отметили в МВД Татарстана.

Все, что осталось от дома после пожара. Фото: МВД Татарстана

Что же касается самих полицейских, то они повели себя очень скромно. Герои до последнего никому не рассказывали о своем поступке, отвечая: «Так, спасать людей это наша работа».

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