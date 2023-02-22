Валиевой собаку подарил ее фан-клуб.
Фото: соцсети
Именитые спортсмены из Казани успевают не только тренироваться и достигать вершин в спортивной карьере, но и проводить время вместе со своими домашними животными. Рассказываем, как Алина Загитова завела моду на собак в фигурном катании и каких питомцев держат игроки «УНИКСа», «Ак Барса», «Рубина» и «Зенита».
Моду на собак в фигурном катании завела «татарская принцесса» Алина Загитова. После ее победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане фигуристка стала чуть ли не национальным героем в Японии. Однажды в интервью Алина рассказала, что ей приглянулась симпатичная акита-ину.
Тогда через несколько месяцев премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил чемпионке желаемую собаку. Щенка назвали Масару. Загитова часто приходит с собакой на каток, а сейчас у фигуристки уже три собаки, пишет «КП-Спорт».
Теперь у фигуристки целых три собаки. Фото: Соцсети и Telegram-канал Алины Загитовой
Пример Загитовой оказался заразительным. В «звериную» погоню за олимпийской чемпионкой бросились и другие. Так, у фигуристки из Казани Камилы Валиевой появился замечательный шпиц Лева, которого ей подарил фан-клуб.
Собаку Камилы зовут Лева. Фото: Личная страница Камилы Валиевой в соцсетях
Не чужды самым ласковым чувствам и казанские мужчины-спортсмены. Так, у форварда баскетбольного клуба УНИКС Георгия Жбанова есть мопс, которого ласково называют Арсенчик. Сам спортсмен называет собаку не просто питомцем, а членом семьи. Оно и неудивительно, ведь Арсенчика часто берут собой в путешествия.
Георгий Жбанов называет мопса не просто питомцем, а членом семьи.
Фото: из соцсетей
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов в свои 22 года не раз становился игроком матча. На его счету свыше 91,9% сейвов. Во многом благодаря ему казанскому клубу удалось одержать досрочную победу в Восточной конференции КХЛ. У хоккеиста также есть четвероногий друг - немецкая овчарка.
У хоккеиста есть четвероногий друг - немецкая овчарка.
Фото: из соцсетей
Заслуженный мастер спорта, полузащитник «Рубина» Олег Иванов решил отойти от моды на собак. Футболист держит абиссинскую кошку по кличке Графф.
Олег Иванов со своим питомцем - абиссинской кошкой.
Фото: из соцсетей
В свою очередь волейболист казанского «Зенита» Дмитрий Волков завел померанского шпица по кличке Бэйлис. Спортсмен отмечает, что собака своим игривым характером не дает ему расслабиться. Для пса завели даже отдельный аккаунт в соцсетях, правда пока у него мало подписчиков.
Дмитрий Волков отмечает, что собака своим игривым характером не дает ему расслабиться.
Фото: из соцсетей
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