Валиевой собаку подарил ее фан-клуб. Фото: соцсети

Именитые спортсмены из Казани успевают не только тренироваться и достигать вершин в спортивной карьере, но и проводить время вместе со своими домашними животными. Рассказываем, как Алина Загитова завела моду на собак в фигурном катании и каких питомцев держат игроки «УНИКСа», «Ак Барса», «Рубина» и «Зенита».

Подарок «татарской принцессе» и откуда у Валиевой собака

Моду на собак в фигурном катании завела «татарская принцесса» Алина Загитова. После ее победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане фигуристка стала чуть ли не национальным героем в Японии. Однажды в интервью Алина рассказала, что ей приглянулась симпатичная акита-ину.

Тогда через несколько месяцев премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил чемпионке желаемую собаку. Щенка назвали Масару. Загитова часто приходит с собакой на каток, а сейчас у фигуристки уже три собаки, пишет «КП-Спорт».

Теперь у фигуристки целых три собаки. Фото: Соцсети и Telegram-канал Алины Загитовой

Пример Загитовой оказался заразительным. В «звериную» погоню за олимпийской чемпионкой бросились и другие. Так, у фигуристки из Казани Камилы Валиевой появился замечательный шпиц Лева, которого ей подарил фан-клуб.

Собаку Камилы зовут Лева. Фото: Личная страница Камилы Валиевой в соцсетях

Каких питомцев содержат казанские футболисты, баскетболисты, хоккеисты и волейболисты

Не чужды самым ласковым чувствам и казанские мужчины-спортсмены. Так, у форварда баскетбольного клуба УНИКС Георгия Жбанова есть мопс, которого ласково называют Арсенчик. Сам спортсмен называет собаку не просто питомцем, а членом семьи. Оно и неудивительно, ведь Арсенчика часто берут собой в путешествия.

Георгий Жбанов называет мопса не просто питомцем, а членом семьи. Фото: из соцсетей

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов в свои 22 года не раз становился игроком матча. На его счету свыше 91,9% сейвов. Во многом благодаря ему казанскому клубу удалось одержать досрочную победу в Восточной конференции КХЛ. У хоккеиста также есть четвероногий друг - немецкая овчарка.

У хоккеиста есть четвероногий друг - немецкая овчарка. Фото: из соцсетей

Заслуженный мастер спорта, полузащитник «Рубина» Олег Иванов решил отойти от моды на собак. Футболист держит абиссинскую кошку по кличке Графф.

Олег Иванов со своим питомцем - абиссинской кошкой. Фото: из соцсетей

В свою очередь волейболист казанского «Зенита» Дмитрий Волков завел померанского шпица по кличке Бэйлис. Спортсмен отмечает, что собака своим игривым характером не дает ему расслабиться. Для пса завели даже отдельный аккаунт в соцсетях, правда пока у него мало подписчиков.

Дмитрий Волков отмечает, что собака своим игривым характером не дает ему расслабиться. Фото: из соцсетей

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