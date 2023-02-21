Казань вошла в ТОП направлений отдыха на 8 марта

Фото: пресс-служба МТС

МТС, с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему компании, проанализировала спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня. Каждое десятое бронирование приходится на горнолыжные курорты или на Сочи. В ТОП направлений вошла и столица Татарстана.

Несмотря на то, что в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели, россияне бронируют отели в среднем на три дня. При этом каждое десятое бронирование приходится на различные горнолыжные курорты, среди которых наиболее популярны Красная Поляна, Южно-Сахалинск, Шерегеш.

Самым популярным направлением для отдыха, по данным сервисов МТС Travel и Bronevik.com, стал Сочи, на который приходится порядка 10% бронирований. В Сочи и соседних городах путешественники остаются в среднем на четыре дня. В ТОП направлений, помимо Казани, вошли Москва, Санкт Петербург, Калининград, Иркутск и Кисловодск. Средний чек бронирования номера на 8 марта сейчас составляет около 6 000 рублей.

- Казань традиционно привлекает внимание туристов и остается популярным направлением для коротких путешествий и отпуска. Чтобы гостям Татарстана было еще комфортнее в поездках, в начале года мы запустили серию онлайн-путеводителей по республике. С помощью технологий Big Data мы выявляем самые популярные среди приезжих места и по этим локациям создаем отдельные подробные гиды. К примеру, одним из таких стал путеводитель по Казанскому кремлю - смс со ссылкой на него приходит только тем абонентам, которые в поездке по Татарстану оказались на этой территории, — поделился директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.