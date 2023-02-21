Двухэтажная вилла с удобствами: беглый бизнесмен из Татарстана рассказал о турецкой тюрьме

Эрик Гафаров (слева) и Владимир Сухоплюев долгие годы вели бизнес вместе

Предприниматель из Татарстана Эрик Гафаров рассказал, как устроен быт в турецких тюрьмах. Напомним, на днях он сообщил, что двоим его партнерам дали пожизненный срок в этой стране.

По словам Гафарова, его приятель Владимир Сухоплюев отбывает срок в тюрьме, которая представляет собой «двухэтажную виллу с собственным двориком на открытом воздухе». На первом этаже располагается большой зал, где стоит множество столиком на несколько человек для приема пищи и общения. Здесь же есть две душевые, два туалета, две комнаты, в каждой из которых живет по шесть человек. Также имеется переговорная с видеосвязью. Услуга стоит одна лира в минуту. В неделю можно купить до 60 минут. После землетрясения всем заключенным бесплатно давали по 30 минут общения.

Сухоплюев общается с Гафаровым из турецкой тюрьмы Фото: принтскрин видео.

- На втором этаже еще четыре комнаты. Всего на вилле живут 48 человек. Вовка в компании сербов, у них там свои движения. Атмосфера мирная, дружелюбная. У каждого своя история, - пояснил Гафаров.

Николай Филиппов находится в тюрьме, которую Гафаров назвал «африканским ковшом». Быт там устроен также.

- Он кто-то вроде старшего. Следит за порядком. С 12 ночи по 12 дня нельзя шуметь. Время для сна. Исключением был чемпионат мира. Кстати, в зале есть общий телевизор, - рассказал Гафаров.

По словам предпринимателя, в тюрьме есть свой магазин. Каждому человеку выделен лимит 1500 лир в неделю. Можно закупить продукты. В целом же питание, по словам бизнесмена, бесплатное. Ежедневно дают первое и второе. На десерт - пахлава, халва или мороженое. Приносят свежие овощи и фрукты. Мяса дают немного, в основном курицу или рыбу.

- Еще есть библиотека. Там много русских книг. Парни читают по книге в неделю. Оба выучили английский. Свободно на нем говорят. Коля еще записался в школу турецкого, три урока в неделю, - уточнил Гафаров.

Одежду заключенным стирают в химчистке, воспользоваться ею можно один раз в неделю. Чистые вещи приносят на следующий день.

- Это санаторий на фоне многих тюрьм. Но как ни крути это тюрьма. Свобода - почти самое главное в жизни, - заключил Гафаров.

Также Гафаров пояснил суть пожизненного срока в Турции.

- 36 лет грязными. С учетом коэффициентов за хорошее поведение на суде и первый срок - сразу сократится лет до 16. Из которых примерно восемь лет надо сидеть в закрытой тюрьме, которую я описал, и восемь лет в открытой. Открытая тюрьма - без охраны, выходные проводишь дома, - уверяет Гафаров.

Эрик Гафаров – известный в Татарстане предприниматель, в прошлом владелец ресторана, службы доставки еды и магазина в Набережных Челнах. Создал инвестиционный фонд Gafarov and Partners LTD, в котором правоохранительными органами были усмотрены признаки мошенничества. В отношении его организаторов было возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, общая сумма ущерба может составлять 100 миллионов рублей. Сам Гафаров обвинения в мошенничестве отрицает. Сейчас он находится за границей.

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