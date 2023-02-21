Симфонический оркестр «Concord orchestra» представит в Казани рок-шоу «Рождение мира»

Музыканты не сидят на стульях во время представления, они танцуют со своими инструментами. Фото предоставлено администрацией оркестра

В Казань с гастролями приедет танцующий симфонический оркестр «Concord orchestra» со своим новым рок-шоу «Рождение мира». В составе музыкального коллектива в столице Татарстана выступят профессиональные музыканты – воспитанники консерваторий и музыкальных академий России и Европы.

Интересно, что артисты этого симфонического оркестра не сидят на стульях во время представления, они танцуют со своими инструментами и импровизируют. А композиции исполняются без пюпитров – на память.

В программе запланированы выступления музыкантов на скрипках, виолончелях, духовых инструментах, драйв рок-н-ролла добавят гитаристы и барабанщики.

В рок-шоу, которое состоится в Казани, каждая композиция будет посвящена отдельной стране. В произведениях задействуют разные манеры исполнения мировой музыки с использованием национальных инструментов. Обещают и видеоинсталляции, которые будут олицетворять каждую из стран - на экране покажут индийские храмы и великую китайскую стену, большой каньон, бескрайнюю тайгу, каналы Венеции и фьорды. Все это станет своеобразной интерактивной декорацией к композициям.

Непосредственными участниками представления станут и зрители – каждый из них сможет в реальном времени проголосовать и повлиять на финал шоу.

Выступление симфонического оркестра состоится 4 марта в КРК «Пирамида» (6+).

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