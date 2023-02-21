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Звезды21 февраля 2023 4:59

Симфонический оркестр «Concord orchestra» представит в Казани рок-шоу «Рождение мира»

В Татарстан приедет танцующий симфонический оркестр
Роман ЕФРЕМОВ
Музыканты не сидят на стульях во время представления, они танцуют со своими инструментами. Фото предоставлено администрацией оркестра

Музыканты не сидят на стульях во время представления, они танцуют со своими инструментами. Фото предоставлено администрацией оркестра

В Казань с гастролями приедет танцующий симфонический оркестр «Concord orchestra» со своим новым рок-шоу «Рождение мира». В составе музыкального коллектива в столице Татарстана выступят профессиональные музыканты – воспитанники консерваторий и музыкальных академий России и Европы.

Интересно, что артисты этого симфонического оркестра не сидят на стульях во время представления, они танцуют со своими инструментами и импровизируют. А композиции исполняются без пюпитров – на память.

В программе запланированы выступления музыкантов на скрипках, виолончелях, духовых инструментах, драйв рок-н-ролла добавят гитаристы и барабанщики.

В рок-шоу, которое состоится в Казани, каждая композиция будет посвящена отдельной стране. В произведениях задействуют разные манеры исполнения мировой музыки с использованием национальных инструментов. Обещают и видеоинсталляции, которые будут олицетворять каждую из стран - на экране покажут индийские храмы и великую китайскую стену, большой каньон, бескрайнюю тайгу, каналы Венеции и фьорды. Все это станет своеобразной интерактивной декорацией к композициям.

Непосредственными участниками представления станут и зрители – каждый из них сможет в реальном времени проголосовать и повлиять на финал шоу.

Выступление симфонического оркестра состоится 4 марта в КРК «Пирамида» (6+).

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