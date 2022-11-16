Нужен корм - нужен комбайн: Для многих хозяйств Татарстана уборка кормов - вопрос стратегической важности

Чтобы приобрести кормоуборочный комбайн, который будет максимально соответствовать задачам хозяйства, каждый аграрий знает, что необходимо учитывать следующие характеристики: производительность, расход топлива и мощность двигателя, которая гарантирует быструю уборку. Также следует понимать, что выбор зависит и от урожайности хозяйства, убираемой площади и сроков, отведенных на уборку.

Сегодня мы поговорим о высокопроизводительной технике, которая позволит выполнять уборку действительно быстро, без потерь и с комфортом. Речь пойдет о кормоуборочных комбайнах Ростсельмаш, а именно - о серии RSM F 2000.

Три комбайна этой серии - F 2450, F 2550 и F 2650 - отличаются мощностью и наполненностью базовой комплектации и обеспечивают кормозаготовку высочайшего уровня. Они подойдут и для крупных, и для средних хозяйств, благодаря различным по мощности двигателям и хорошим возможностям комплектования машины, которая способна убирать все виды силосуемых кормовых культур.

Новый измельчающий аппарат обеспечивает высокую (до 85%) равномерность длин резки, что повышает поедаемость корма, а самый короткий тракт в классе позволяет добиться производительности до 200 т/ч.

Равномерность подачи массы в измельчающий аппарат и повышенная пропускная способность комбайна, сохраняется благодаря тому, что вальцы питателя увеличенного диаметра. Плотный поток материала и ровный срез обеспечивают четыре пружины подпрессовки, которые создают усилие 3500 кг. Гидравлический демпфер вальцов гасит ударные нагрузки, повышает качество работы камнеметаллодетектора, защищает вальцы и корпус питателя от повреждений и обеспечивает дополнительную подпрессовку массы.

Предотвратить смещение ножей, защитить барабан от повреждений и снизить затраты на замену ножей, позволяет новая конструкция барабана с четырьмя рядами ножей, которые расположены шевроном.

Самым мощным представителем кормоуборочных комбайнов семейства RSM F 2000 является модель F 2650. Двигатель мощностью 643 л. с. гарантирует стабильную работу даже в условиях высоких переменных нагрузок.

Высокая производительность доказывается на деле: 25 сентября 2022 года кормоуборочный комбайн F 2650, агрегатированный жаткой MH 750 с шириной захвата 7,5 метра, заготовил за 8-часовую смену 1443 тонны кукурузы на силос. Так был установлен рекорд «самая большая масса убранного силоса одним комбайном за 8-часовую смену в России».

Мощные комбайны для заготовки кормов дополнены установленными на них цифровыми опциями, которые автоматизируют многие процессы. Благодаря платформе РСМ Агротроник от инженеров Ростсельмаш и электронным системам, таким как: РСМ Умная резка (автоматически изменяет длину резки в зависимости от влажности), РСМ Автозаточка (напоминает о необходимости заточки ножей измельчающего барабана), РСМ Умная дозировка (автоматически регулирует норму внесения силосных добавок в зависимости от влажности и массы собираемого урожая на основании режимов и настроек, заданных механизатором) и РСМ Карта урожайности, - процесс работы в поле становится максимально комфортным и производительным.

Универсальная система внесения консервантов, которой комплектуются комбайны серии RSM F 2000, позволяет применять как концентрированные, так и разбавленные биопрепараты. В модели F 2650 штатно предусмотрена функция регулировки объема вносимого консерванта в зависимости от влажности массы и производительности машины, это позволяет на 15 - 20% снизить потери корма при их последующем хранении.

Своим мнением о работе комбайна F 2650, который продемонстрировал свою производительность и на полях Актанышского района, поделился главный инженер ООО «Тан» Ильшат Гафуров:

«Приобрели для своего хозяйства весной 2021 года кормоуборочный комбайн F 2650. И, конечно же, сразу запустили его в работу для подбора сенажа. Честно скажу, машиной довольны, комбайн отработал хорошо. Перед выходом в поле в этом году проводили сезонное техобслуживание и настройку комбайна. В июне выходили на сенокос многолетки, сейчас запустили на уборку кукурузы. Нареканий по работе нет».

Следует сказать и о таком немаловажном факторе для механизаторов - о комфортабельности кабины. На F 2650 установлена эргономичная кабина с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией, оснащена климат-контролем с усовершенствованной схемой обдува. Установленная информационно-голосовая система непрерывно следит за работой механизмов комбайна и контролирует стабильность техпроцесса. Новый джойстик управления ГСТ на подлокотнике делает управление основными функциями простым и удобным.

Комбайны серии RSM F 2000 по праву завоевали уважение среди аграриев, так как созданы с учетом требований современных фермеров. Широкая базовая комплектация комбайнов позволяет работать в любых условиях и с любыми культурами без дооснащения.