Топ-5 подарков: Что подарить мужчине на 23 февраля в Казани

Уходим от стереотипов и удивляем мужчин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ох уж эти женщины! Привыкли своим мужчинам дарить носки, трусы, пивные «букеты» и прочие атрибуты «Дня защитника Отечества». Но времена меняются, рассказываем о новых тррендах подарков в Казани на 23 февраля.

ЗАЕЗД НА КАРТИНГЕ

Что ж, мужчины они как дети, и если мальчику можно подарить машинку на радиоуправлении, то мужчине в самую пору купить сертификат на картинг. К слову, это те же маленькие машины, но на них можно еще и устроить гонки.

Так, перед заездом на водителя одевают специальный защитный костюм и шлем, а затем отправляют на гоночный трек. Гонки в среднем длятся 5 минут, но этого времени вполне хватит для того, чтобы ваш мужчина испытал яркие эмоции, драйв и адреналин. Согласитесь, это куда приятнее, чем получить в подарок набор для бритья.

В среднем сертификат на картинг в Казани обойдется в районе 1 500 рублей. Купить можно на интернет-площадках, так и в самих карт-клубах.

УРОКИ СНОУКАЙТИНГА

Словом, сноукайтинг - это катания на лыжах или сноуборде, движущая сила которых - это ветер, пойманный большим, по сути, воздушным змеем. Кстати сказать, этим видом спорта увлекаются разные люди, поэтому неважно, сколько мужчине лет и кем он работает. А еще, сноукайтинг это не только экстрим, но и романтика, которые подарят вам и вашей половине незабываемые ощущения. По словам спортсменов, во время катания можно развить скорость от 60 до 90 км/ч, так что заряд адреналина вашему мужчине будет гарантирован.

Урок сноукайтинга в Казани можно забронировать по цене от 1 000 рублей.

МУЖСКОЙ ПАРФЮМ

Неувядаемая классика. И тут не надо больше экономить, а то опять скатитесь обратно к стереотипам. Стоит отметить, что мужчинам подойдут различные ароматы, от пряной свежести до сладковатых нот.

Так, в подарок вы можете, например, приобрести такие хиты, как «Саваж эликсир», «Диор хоум колон», «Дюн фо мэн», «Хайер» и «Фаренгейт 32».

Цена в Казани варьируется от объема флакона - от 1 400 рублей за 5 мл, от 2 000 рублей за 10 мл, от 3 000 рублей за 15 мл и от 10 000 рублей за 125 мл.

ВЯЗАНЫЕ ВАРЕЖКИ

В жизни всякое может случиться, и если вдруг вы не располагаете финансами, зато испытываете нежные чувства к своему любимому, то свяжите ему варежки. Зима, к слову, еще не закончилась, поэтому такой подарок будет очень даже кстати.

Главное условие - сделать все самой, и это будет покруче любых дорогих презентов. Ведь собственноручно связанные варежки надолго оставят теплый след в душе мужчины, которые тоже ценят заботу и внимание к себе.

Для того, чтобы изготовить такой оригинальный подарок, потребуются пряжа из овечьей шерсти и 5 спиц. Все это можно приобрести в хозяйственных магазинах Казани по цене от 200 рублей.

ПУТЕВКА

Ваш защитник не любит картинг и сноукайтинг, его полка уже забита парфюмерией, а вязать вы так и не научились, тогда отправьте его в санаторий. Не Мальдивы, конечно, но тоже поездка подальше от городской суеты, а плюс еще и оздоровительные процедуры.

К сведению, на территории Татарстана существует около 20 санаториев, где можно привести себя в порядок, высыпаясь и вдыхая ароматы сосен.

Напомним, что отдых зимой в санаториях отличается особой атмосферой, ведь помимо прогулок по хвойному лесу, катания на снегоходе и рыбалки, здесь можно окунуться в грязи с минеральным составом, пройти ароматерапию, насладиться хамамом и безлимитно плескаться в бассейне с термальной водой.

Средняя цена путевки в татарстанские санатории начинается от 2 000 рублей в сутки. Количество дней - от 5 до 21.

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