Многие накрывали собой детей: волонтер из Татарстана рассказал о разборе завалов в Турции

Расул планировал полететь в Африку, но понял, что в Турции он сейчас нужнее

Волонтер из Татарстана Расул Тавдиряков, спасавший людей после землетрясения в Турции, рассказал «КП-Казань» о том, что пришлось пережить жителям этой страны. Крики, плачь, стоны – будто побывал в апокалиптическом фильме, признается казанец.

«Всевышний хотел, чтобы я был на этом месте»

В Турции Расул, можно сказать, оказался случайно. Изначально он планировал лететь с благотворительной миссией в Африку – с пересадкой в Стамбуле. Уже были куплены и билеты.

- Билет в Турцию был на 8 февраля, а землетрясение случилось 6-го. Я подумал, раз купил сюда билет, значит, Всевышний хочет, чтобы я был на этом месте, - рассказывает Расул. - Позвонил своему товарищу из Стамбула, предложил съездить на место трагедии, он согласился и встретил меня в аэропорту. Сразу поехали в Мерсин. Он заранее закупился – лекарства, подгузники, прокладки – все, что влезло в багажник и на заднее сидение.

Уже на месте казанец встретил немало других волонтеров из Татарстана. Кто-то прилетел специально, у кого-то в Турции есть жилье, кто-то был там по делам в момент землетрясения.

Основная задача таких волонтеров, как Расул – найти под завалами живых людей. Когда человек найден, подключаются профессиональные спасатели. За время пребывания казанца в Турции дважды были подземные толчки. К счастью, тогда все обошлось.

- Первые впечатления от Кахраманмараша были жуткие. Сначала казалось, что все в порядке – когда едешь в город, видишь дома на возвышенности, они были целыми. Но, заехав непосредственно внутрь, видишь развалины. Три-четыре дома стоит, одного нет. Словно шахматная доска. А на возвышенностях вообще ни одного дома не разрушено. Видимо, скалы выполняют роль природного фундамента, - рассуждает казанец.

Один из спасенных волонтерами мужчин. Фото: Расул Тавдиряков

«Повсюду были руины и тела, у развалин сидели плачущие люди»

Самое страшное волонтер увидел позже – в городе Хатай. Обстановка здесь была словно из апокалиптического фильма.

- Когда мы ехали в этот город, увидели длинную пробку, протяженностью километров 50, наверное. Из Хатая выезжали люди. Это были уцелевшие местные жители, - поясняет Расул.

Когда волонтеры заехали в город Хатай, их охватил ужас. Повсюду были руины, трупы, горели костры, светили прожекторы, у развалин сидели плачущие люди – они ждали, когда откопают их родных. У разрушенных домов стояли брошенные машины, их хозяев уже не было в живых, отогнать подальше их было некому. Где-то полицейский бил человека, который пытался что-то украсть.

- Словно наступил конец света. Как в голливудских фильмах показывают. Все, что человечество себе заказывало, то и получило, - говорит житель Татарстана.

Казанец рассказывает, что многие турки во время бедствия пытались спасти членов своих семей. Это становится очевидным во время раскопок.

- Когда откапываешь людей, видно, что кто-то пытался прикрыть жену или ребенка. Много таких ситуаций, - рассказывает Расул. - Возможно, у кого-то это и получилось, некоторые умерли не сразу. Много, ведь, домов за которые еще даже не взялись. А уже сколько времени прошло.

«Человек ко всему привыкает, иначе сошел бы с ума»

В пострадавших при землетрясении городах электричества сейчас нет, приборы работают благодаря генераторам. А вот с водой и едой проблем нет, они стоят повсюду – в больших бутылях и казанах.

- Не хватает, правда, палаток. Видел, как некоторые люди спят прямо на улицах, - поясняет Расул. - В палатках, кстати, ночью очень холодно, я надевал всю одежду, которая у меня есть. Укрывался одеялом, но все равно холодно. Ночью выходил к костру греться, чай попить. А вот днем тепло.

Оставшихся без крова жителей размещают в различных ангарах, помещения делят на зоны с помощью занавесок. Также многие готовы предоставить таким людям свое жилье. В их числе и приятель Расула, у него есть свободная квартира.

От многих домов не осталось практически ничего. Фото: Расул Тавдиряков

Казанец рассказал, что возглавляет благотворительный фонд и уже много лет занимается общественной деятельностью. Помощь людям – вся его жизнь. Он успел побывать в Мьянме, Бангладеше, Сирии, Ливане, Нигерии.

- Я был в разных горячих точках и понял, что Всевышний сделал так, что человек ко всему привыкает. Если бы человек не привыкал, он бы сошел с ума, - рассуждает Расул. – К примеру, когда я был в Мариуполе, в центре еще шли боевые действия, а в пригородах уже была нормальная жизнь. Я встречал людей, которые ходили и улыбались, смеялись, шутили. Я говорю: «Война же», а они: «Что же теперь, всю жизнь плакать? Мы живы остались и хорошо, радуемся жизни». Страх притупляется, со временем для человека многие события становятся естественными.

Вероятность найти живых людей под завалами в Турции сейчас очень мала – прошло слишком много времени, поэтому миссия Расула подошла к концу.

- Дальше планирую лететь в Африку. Там хоть и не было землетрясение, ситуация тоже плачевная. Здесь людям раздают еду, есть качественные палатки. В Африке ничего этого нет.

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