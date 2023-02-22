АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б. Тихомирова»: Главный капитал - люди

Концепция творческой реализации, основанная на искреннем желании помочь человеку в его стремлении к самовыражению, помогает институту более 80 лет удерживать лидирующие позиции в отрасли.

АО «Казанский Гипронииавиапром» им Б. Тихомирова» - настоящая легенда отечественного проектирования. Рожденный в самые суровые для нашего отечества времена, в 1941 году, для решения приоритетных задач по реконструкции размещенных в Казани авиационных производств для увеличения производства боевых самолетов, он всегда оставался на пике актуальности и работал на нужды страны, в чем бы она ни нуждалась. Современные производства аэрокосмической отрасли, жилые дома, школы, больницы, объекты энергетического назначения, инженерные сети.

Менялись времена, экономические и политические приоритеты, но неизменным оставался внутренний каркас предприятия, его коллектив. Большую ставку в институте всегда делали на молодежь как на передовую часть общества, способную быстро обучаться и стремиться вверх по карьерной лестнице, успешно реализуя внутренние амбиции.

- Средний возраст работающих в институте специалистов - около 40 лет, - говорит директор по персоналу предприятия Жамиль Тагиров. - Наша целевая аудитория - это молодые люди, которые владеют современными цифровыми технологиями, без которых сегодня немыслимо проектное дело. Приглашая на работу специалистов, способных эффективно выполнять поставленные задачи, мы отдаем себе отчет, что это возможно лишь при определенных условиях, не только удовлетворяющих базовые потребности сотрудника, но и способствующих его развитию как гармоничной личности.

Одним из внутренних запросов сотрудников НИИ, как показал проведенный в коллективе опрос, являются регулярные занятия спортом.

- Спорт - это не только поддержание здорового образа жизни, но и эффективный способ командообразования, поэтому руководство института всячески способствует и поощряет стремление персонала к занятиям физической культурой, - отмечает Жамиль Гадилович. - У нас есть прекрасный спортивный зал для занятий волейболом, футболом, настольным теннисом, хорошо укомплектованный тренажерный зал, программа по компенсации расходов, связанных с плаванием. Далеко не каждое предприятие может предложить своим сотрудникам такие возможности по укреплению здоровья. В планах на текущий год - участие в городских, республиканских и всероссийских соревнованиях под эгидой Государственной корпорации «Ростех».

Более десяти лет работает в институте начальник отдела внедрения и сопровождения информационных систем Рафис Шарипов. Он всерьез увлекается игровыми видами спорта и очень рад, что руководство предприятия разделяет и поддерживает его хобби.

- Тренировки проходят ежедневно, начинаем сразу после работы, - говорит он. - Такие занятия дополнительно сплачивают коллектив, помогают людям быстрее адаптироваться, раскрыться, завести неформальные связи. Это очень хорошо для организации. Дважды в год мы проводим турниры между сотрудниками, в которых участвуют несколько команд.

Спортивный костяк института сложился уже давно, но здесь всегда рады новым лицам, особенно самым молодым, которые совсем недавно пришли работать в организацию.

- Трудно их, конечно, оторвать от компьютера, - отмечает Рафис Рауфович. - Это новое поколение, гораздо более технологичное. И с мышкой им комфортнее, чем с мячом.

Сейчас, когда страна вновь нуждается в усилении отечественного военно-промышленного комплекса, институт расширяет кадровый состав, приглашая на работу проектных специалистов разного профиля. И, конечно же, молодежь, для которой здесь гарантированы большие возможности для достойного заработка и максимального раскрытия профессионального и личностного потенциала.

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