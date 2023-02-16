«Мировые тренды в Татарстане становятся популярными лишь через несколько лет»: казанский стилист рассказала о новинках в моде 2023 года

Обычно 80% от цены - это плата за бренд, а не за вещь как таковую. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Быть в тренде. Что это означает? Об этом и модных направлениях весны-лета 2023 «КП-Казань» рассказала казанский стилист, мастер по айпсайклингу одежды Ксения Комарова.

По ее словам, тренд – это тенденция, направление развития модного образа. Быть в тренде, значит идти на шаг впереди других, задавать темп. То есть, быть не таким, как большинство. И многие люди готовы за это платить немалые деньги, лишь бы стать обладателем эксклюзивной вещи.

Однако нужно помнить, что на цену влияют: стоимость материалов, оплата труд, совершение закупок, таможенное оформление и производственные расходы. Из этого и складывается себестоимость товара. При этом дополнительная наценка идет в связи с маркетинговыми расходами. Именно в связи с последним факторов люди и платят, прежде всего, за бренд, а не просто за одежду.

- Мы платим 80% за бренд, нежели за сам материал. Например, Louis Vuitton и Chanel, то, что они создавали пару десятков лет и сейчас – качество абсолютно разное, но зато цена на их товары возросла в три раза. Это связано с их популярностью, их продукция стала массовой. Так, винтажные сумки от Шанель, которым лет 20-30, сейчас находятся в идеальном состоянии. Однако так не скажешь об их новых сумках за 100 тысяч рублей, так как их качество оставляет желать лучшего, - поделилась мнением Ксения.

Также стилист отметила, что мировые модные тренды в Россию и Татарстан приходят долго – года три, так как люди не сразу принимают эти новинки. Так, в fashion-индустрии сейчас лидируют корейцы. Их уличный стиль стал актуальнее европейского. Однако за этим следят лишь единицы.

По словам стилиста, в наши дни нет определенных трендов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- В наши дни нет определенных трендов. Каждый сам выбирает стиль, который ему по душе: панк, гламур, кэжуал, гранж, классический, авангард, бохо. Выбор, действительно, большой. Раньше, допустим, носили скинни, мом джинсы, а сейчас мода на них возвращается снова. Уже как третий год популярна одежда в сетку, - отметила Ксения Комарова.

По ее словам, один из трендов сезона - это полупрозрачные платья, кроп топы, однотонные рубашки. Для тех, кто рассчитывает составить образы на небольшой бюджет, казанский стилист советует не выбирать сложные акцентные вещи: с надписями, узорами, картинками, геометрическими фигурами. Это связано со сложностью составления образа, поэтому лучше приобретать базовую одежду и дополнять ее яркими аксессуарами. Также сейчас актуальна мода нулевых, гламур. Это, конечно же, джинсы с заниженной талией, велюровые спортивные костюмы от Juicy Couture, облегающие кардиган-топы, юбки-баллоны, серьги-кольца.

- Тяжело создать что-то уникальное, так как стилисты успели придумать сотню образов с актуальными вещами. А чтобы это играло новыми красками - это тяжело, но можно поэкспериментировать. Также сейчас актуален стиль милитари. К нему относятся камуфляжные карго брюки, бомберы, грубые ботинки, - пояснила эксперт.

По словам стилиста, есть фасоны платьев, которые уже неактуальны. Но их, как и те же джинсы-бананы, можно стилизовать. Это придаст вашему образу иную «окраску» . В fashion-индустрии экономическое потребление в одежде означает дарить им вторую жизнь. Мода всегда находится в круговороте.

- Сейчас еще актуальна азиатская тема (гарсон). Все устали от объема, оверсайза, хотя это все еще актуально. Показы мод являются этому подтверждением. Тренды меняются с каждым днем, и они очень скучные на самом деле. От них быстро устаешь, и не понятно, чем они оправданы. Был огромный спрос на карго, пока носим. При этом нет анти-трендов, есть только плохо стилизованные вещи, - в свою очередь пояснил «КП-Казань» продавец-консультант Никита.

Модные цвета и оттенки 2023 года

По цветам можно носить все. Важно подобрать его к цветотипу лица. Чем ближе он к лицу, тем больше меняются внешние черты человека. При желании можно поэкспериментировать с оттенками. Однако важно начинать с нижней части одежды. Как правило любому человеку подходят все цвета, но нужно учитывать их яркость и теплоту. Так, яркие оттенки не советуют выбирать блондинкам, так как девушка в таком наряде пропадет. Также важную роль играют глаза и брови.

Любому человеку подходят все цвета, но нужно учитывать яркость и теплоту. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

По версии Института цвета Pantone, после ультрафиолетового Very peri, цветом 2023 года стал яркий, насыщенный и жизненный оттенок красного. 18-1750 Viva Magenta был создан для экспериментов. Обычно такую «холодную» маджету носят «зимние» цветотипы. То есть, люди с яркой контрастной внешностью и холодным тоном кожи и волос. Однако благодаря тому, что он является нейтральным ярким оттенком, то его смело могут носить и «теплые» цветотипы.

Сколько тратят денег на одежду казанцы?

Дорогая одежда всегда лучше дешевой, так как состоит она из качественных материалов: хлопка, шерсти и шелка. Однако с упрощением моделей, с минимализмом, качество исполнения становиться исключительно важным. Если не маскировать вещь набивными рисунками, оборками, фурнитурой, то становится заметным каждый шов, каждая погрешность в переплетении ниток.

- Отшивать материалы долго и дорого, потому что ручной труд дорогой в России. К тому же сложно найти хороших швей. Я считаю, что большинство казанцев сейчас особо не покупают дорогую одежду, учитывая экономическую ситуацию в мире. Они выбирают дешевую одежду, но зато сразу несколько предметов. Тем более зарплата у многих не высокая, а откуда им деньги брать? Поэтому большинство людей ждут скидок, - отметила Ксения Комарова.

Обычно представительницы прекрасного пола в Казани, ходят по торговым центрам раз в месяц. При этом некоторые из них следят за модой в социальных сетях и могут себе позволить даже сейчас выделить до 100 тысяч рублей на покупку одежды

- Увижу джинсы, которые сейчас в тренде, после приезжаю за ними в магазин и примеряю их. Естественно, если они не подойдут мне по фигуре или фасон окажется не тем, я такую вещь покупать не стану. Обычно я выбираю лишь ту одежду, которая мне подходит и удобна при носке, - отметила такая модница в разговоре с корреспондентом «КП-Казань».

Стоит отметить, что на частоту покупки одежды большинства казанцев оказало влияние закрытие многих зарубежных магазинов.

- Я очень придирчива, и мне сложно сделать выбор, перед покупкой долго раздумываю, стоит ли взять определенную вещь, но зато в итоге почти всегда довольна своим выбором. Раньше я могла заказать много дешевых вещей с популярных сайтов, но многие из них были не очень хорошего качества и поэтому сейчас я считаю лучше переплатить, но быть уверенным в том, что вещь не сядет после первой стирки. Выбираю одежду, основываясь на личных предпочтениях, - рассказала «КП-Казань» одна из покупательниц по имени Дарья.

Мода на бижутерию для мужчин в 2023 году

По словам казанского стилиста, в моде уже давно пропадают гендерные отличия - мужское и женское. Сейчас все на равных. И в этом направлении тренды задает именно молодежь. Ксения уверена, что в скором времени все гендерные границы в моде сотрутся совсем.

- Говоря о косых взглядов со стороны представителей старшего поколения, можно сказать, что они живут в своем понимании. Хотя в свое время они тоже ярко одевались наперекор родителям. А бижутерию мужчины носили уже давно: рэперы и хипстеры. Поэтому тут нет ничего экстравагантного, каждый выбирает то, что ему нравится, - говорит стилист.

Актуальный тренд бижутерии в 2023 году. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- В плане бижутерии все зависит от предпочтения. В тренде сейчас крупное ожерелье из пластика. Оно может быть разных оттенков, а также матовым или глянцевым. При выборе такого аксессуара остальное необходимо выбирать по минимуму. Такое ожерелье можно носить как при составлении повседневного лука, так и для вечерних мероприятий. Также сейчас актуальна корейская бижутерия, - отметил продавец-консультант Роберт.

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