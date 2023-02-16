В Набережных Челнах супруги развелись дважды за один год

Самый короткий брак длился всего два месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый короткий брак в Набережных Челнах в прошлом году просуществовал всего два месяца. Кроме этого, в прошлом году был расторгнут брак, который длился 46 лет.

Всего в 2022 году зарегистрирован 2171 развод, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Брак прекращал свое существование по решению суда в 77% случаев.

Основная доля разводов, а именно 30%, приходится на те пары, чей стаж семейной жизни составляет от 5 до 9 лет. Есть и положительный момент – 79 пар после подачи заявления на расторжение брака изменили свое решение и сохранили семьи.

Инициаторами разводов чаще выступают женщины. Повторные браки в Набережных Челнах не редкость, но порой принятые решения бывают поспешны. Так, одна из семейных пар успела дважды расторгнуть брак за один год.

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