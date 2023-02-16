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Общество16 февраля 2023 12:50

В Набережных Челнах супруги развелись дважды за один год

Пара до последнего надеялась восстановить отношения
Роман ЕФРЕМОВ
Самый короткий брак длился всего два месяца

Самый короткий брак длился всего два месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый короткий брак в Набережных Челнах в прошлом году просуществовал всего два месяца. Кроме этого, в прошлом году был расторгнут брак, который длился 46 лет.

Всего в 2022 году зарегистрирован 2171 развод, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Брак прекращал свое существование по решению суда в 77% случаев.

Основная доля разводов, а именно 30%, приходится на те пары, чей стаж семейной жизни составляет от 5 до 9 лет. Есть и положительный момент – 79 пар после подачи заявления на расторжение брака изменили свое решение и сохранили семьи.

Инициаторами разводов чаще выступают женщины. Повторные браки в Набережных Челнах не редкость, но порой принятые решения бывают поспешны. Так, одна из семейных пар успела дважды расторгнуть брак за один год.

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