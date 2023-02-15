В Татарстане двое детей стали должниками банка после смерти их отца

О долгах женщина узнала лишь после того, как ее вызвали в суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Мамадыша рассказала, что ее дети стали должниками банка после смерти их отца. По ее словам, такое решение вынес суд.

Как рассказала женщина по имени Расима (имя изменено - прим.ред.), они с мужем развелись. Через некоторое время бывший супруг умер.

- После смерти мужа все его кредиты и долги повесили на детей. Детям 10 и 15 лет. Кредиты были взяты, когда мы с ним были уже в разводе. Судебное решение уже есть. Иск банка полностью удовлетворен, - рассказывает Расима. - Прописаны мы все в одной квартире. Нотариус мне посоветовала не вступать в наследство, но в итоге долги все равно повесили на детей.

Адвокаты говорят, что избежать такой ситуации можно было бы, если бывшая супруга официально оформила отказ от наследства в пользу детей. К слову, наследство – это 2/9 доли в общей квартире. Сейчас сделать это будет проблематично, потому что со дня смерти бывшего мужа прошло уже 18 месяцев.

- Но я ведь про его кредиты узнала только когда уже вызвали в суд, - недоумевает жительница Татарстана. – Кредит бывшего мужа застрахован не был.

Женщина уточнила, что как квартиру супруги покупали по государственной программе, использовали и маткапитал.

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