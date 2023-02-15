В День влюбленных для гостей и жителей Казани подготовили множество развлекательных мероприятий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День влюбленных для гостей и жителей Казани подготовили множество развлекательных мероприятий: конкурсы, ЗАГС, каток, автокинотеатр. Корреспондент «КП-Казань» побывала на одном из них и узнала у пар их необычные истории знакомства

Предложение на катке

Одним из самых романтичных мест в Казани для свидания считается Кремлевская набережная. В этот вечер всех приглашали провести время на катке среди ярких огней. Для влюбленных подготовили программу с конкурсами, подарками, музыкой и фотозоной с Купидонами.

В ЗАГСе на набережной можно было получить свидетельство о том, что вы чудесный муж и волшебная жена. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Кроме того, на катке работал ЗАГС, где влюбленные могли узаконить свои отношения. Правда он был не настоящий, а «волшебный». Здесь пары могли получить свидетельство о том, что вы чудесный муж и волшебная жена. Такое удостоверение получили и София с Тихоном. Они случайным образом познакомились в электричке и вот уже два года живут душа в душу.

- Я ехала в вагоне с другом, и мы поспорили, чтобы я подсела к незнакомому парню и сделала вид, будто уснула. Я засыпаю на плече у какого-то парня и даже не подозреваю, что это мой будущий муж. А сейчас 14 февраля, он буквально 10 минут назад сделал мне предложение! – поделилась девушка радостью с корреспондентом «КП-Казань».

Тихон сделал предложение Софии в День влюбленных. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

«Учились вместе с первого класса»

На Кремлевской набережной пары также прошли проверку на то, как хорошо они знают друг друга. Им предстояло вспомнить дату знакомства и первого поцелуя, любимый цвет, фильм и предпочтения партнера. Выиграла в этом конкурсе пара Алии и Дмитрия, которая вместе уже более полутора лет. Молодой человек объяснил победу просто - память хорошая.

- Мы в одной школе с первого класса учились, но близко стали общаться перед десятым классом. Алия мне весь девятый класс нравилась. Я пытался там какие-то схемы придумывать, чтобы с ней познакомиться, а она со мной даже не здоровалась, - вспоминает Дмитрий.

Алия и Дима вместе уже более полутора лет. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Как еще отмечали День влюбленных в Казани?

На катке в Черном озере прошла праздничная программа с выступлением группы Soldiers of Love и интерактивами, конкурсами и с бесплатными согревающими напитками. Желающие могли покататься на коньках, а также сделать памятные фотографии у фотозоны.

Для желающих провести вечер в более тихой обстановке работал автокинотеатр. На парковке у Центра семьи «Казан» показывали романтическую комедию «10 причин моей ненависти».

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