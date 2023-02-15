Глава строительной компании из Татарстана поехал на Донбасс, чтобы готовить еду нуждающимся

В Лисичанске предприниматель провел три дня. Фото: пресс-служба мэрии г. Набережные Челны

Депутат Горсовета Набережных Челнов и глава строительной компании Раиль Минегалиев оставил дела и отправился в Лисичанск, чтобы стать волонтером. Вдали от родного города он кормил нуждающихся людей вместе с другим благотворителем из автограда – Рустамом Гатиным.

- Посчитал своим долгом принять участие в проекте, своими руками помочь на кухне. Я собрал «гуманитарку», не предупреждая Рустама Гатина, собрался и поехал, удивил их своим приездом. Три дня работал у них на кухне, удовлетворил внутренний позыв – был полезен людям, - поделился Раиль Минегалиев.

Предприниматель рассказал, что благодаря проекту из Татарстана пять тысяч человек в Лисичанске ежедневно получают горячее питание. Это те люди, которые не могут самостоятельно приготовить себе пищу.

- Чтобы элементарно приготовить еду, им придется найти дрова, воду, какую-нибудь печку – это нереально. Каждый день команда спасает пять тысяч человек. Это не разовая акция, а каждодневная работа на протяжении уже нескольких месяцев, - рассказал Минегалиев.

Напомним, продукты для организации питания в Лисичанске предоставляет город Набережные Челны, а команда Рустама Гатина уже непосредственно готовит еду.

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