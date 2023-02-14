Мемориальная доска и стипендия в 200 тысяч рублей: Как в Казани отметили 150 лет со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина

13 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения великого певца, уроженца Казани. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В этом году Казань по-особому чествует своего самого знаменитого земляка – Федора Шаляпина. Дело в том, что в 2023 году исполнилось ровно 150 лет со дня рождения великого российского оперного певца. До конца февраля в городе будет проходить музыкальный фестиваль, который уже 41 год носит имя Федора Шаляпина. Его неизменными участниками становятся известные оперные певцы современности и музыканты. Все стремятся выступить на сцене.

- Интерес колоссальный к фестивалю. За все время не нашлось ни одной причины, чтобы отменить его. Даже несмотря на все происходящее. И это не пафос, а уже ментальность. Русский человек остается русским. Имя и творчество Шаляпина глубоко символично для страны и всего мира, - говорит основатель фестиваля и руководитель Татарского театра оперы и балета им.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

Отметим, что именно в день рождения Шаляпина в рамках фестиваля в Казани показали оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» и до финала череды спектаклей еще далеко.

ТОТ САМЫЙ ДОМ

В этот же день состоялось действительно знаменательное событие для Казани. В честь 150-летнего юбилея Федора Шаляпина на фасаде дома Лисицина (ул.Пушкина, 10), во флигеле которого родился певец, установили мемориальную доску.

Фото: rais.tatarstan.ru

В торжественной церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Он поздравил пришедших с этим знаменательным в жизни российской культуры событием и вместе со всеми возложил цветы к мемориальной доске.

Фото: rais.tatarstan.ru

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОЛОС

Но не только в камне или бронзе увековечили память великого певца на его малой Родине. Традиционно в честь его дня рождения был выбран обладатель особой для всех оперных певцов стипендии.

- В этом году, так как год юбилейный, мы решили сделать вручение Шаляпинской стипендии более торжественным. У нас было 15 участников разного возраста - от 20 до 35 лет, - рассказала руководитель Музея Горького и Шаляпина в Казани Марианна Гаврилова.

Прослушивания шли с 20 января, и в итоге были выбраны самые достойные из претендентов. Их имена были объявлены непосредственно 13 февраля в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Но перед этим всеми музыкальными красками на его сцене грянул масштабный концерт «Казань — Шаляпинская муза». Был полный аншлаг.

Но хватит интриги. Лучшим голосом, обладателем стипендии, а равно и 200 тысяч рублей, стали студент Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева Роберт Миннуллин и солист Государственного каменного хора Татарстана Надежда Игнатьева.

Кстати, данная стипендия, не выдуманная в пику современным меценатам. Ее учредил сам Федор Шаляпин в 1912 году. Тогда она полагалась лучшему ученику шестого городского начального училища Казани. В итоге поклонники возродили эту благородную традицию в 90-х годах двадцатого века.

Отметим, что на этом торжества в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина не закончились, как и музыкальный фестиваль, названный в честь него. Впереди музыкальные премьеры и выставки.

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