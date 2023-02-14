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Общество14 февраля 2023 17:47

Мемориальная доска и стипендия в 200 тысяч рублей: Как в Казани отметили 150 лет со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина

В этот понедельник, 13 февраля, в столице Татарстана в честь ее уроженца произошли открытия, причем как в плане зданий, так и в плане новых талантов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
13 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения великого певца, уроженца Казани.

13 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения великого певца, уроженца Казани.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В этом году Казань по-особому чествует своего самого знаменитого земляка – Федора Шаляпина. Дело в том, что в 2023 году исполнилось ровно 150 лет со дня рождения великого российского оперного певца. До конца февраля в городе будет проходить музыкальный фестиваль, который уже 41 год носит имя Федора Шаляпина. Его неизменными участниками становятся известные оперные певцы современности и музыканты. Все стремятся выступить на сцене.

- Интерес колоссальный к фестивалю. За все время не нашлось ни одной причины, чтобы отменить его. Даже несмотря на все происходящее. И это не пафос, а уже ментальность. Русский человек остается русским. Имя и творчество Шаляпина глубоко символично для страны и всего мира, - говорит основатель фестиваля и руководитель Татарского театра оперы и балета им.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

Отметим, что именно в день рождения Шаляпина в рамках фестиваля в Казани показали оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» и до финала череды спектаклей еще далеко.

ТОТ САМЫЙ ДОМ

В этот же день состоялось действительно знаменательное событие для Казани. В честь 150-летнего юбилея Федора Шаляпина на фасаде дома Лисицина (ул.Пушкина, 10), во флигеле которого родился певец, установили мемориальную доску.

Фото: rais.tatarstan.ru

Фото: rais.tatarstan.ru

В торжественной церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Он поздравил пришедших с этим знаменательным в жизни российской культуры событием и вместе со всеми возложил цветы к мемориальной доске.

Фото: rais.tatarstan.ru

Фото: rais.tatarstan.ru

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОЛОС

Но не только в камне или бронзе увековечили память великого певца на его малой Родине. Традиционно в честь его дня рождения был выбран обладатель особой для всех оперных певцов стипендии.

- В этом году, так как год юбилейный, мы решили сделать вручение Шаляпинской стипендии более торжественным. У нас было 15 участников разного возраста - от 20 до 35 лет, - рассказала руководитель Музея Горького и Шаляпина в Казани Марианна Гаврилова.

Прослушивания шли с 20 января, и в итоге были выбраны самые достойные из претендентов. Их имена были объявлены непосредственно 13 февраля в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Но перед этим всеми музыкальными красками на его сцене грянул масштабный концерт «Казань — Шаляпинская муза». Был полный аншлаг.

Но хватит интриги. Лучшим голосом, обладателем стипендии, а равно и 200 тысяч рублей, стали студент Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева Роберт Миннуллин и солист Государственного каменного хора Татарстана Надежда Игнатьева.

Кстати, данная стипендия, не выдуманная в пику современным меценатам. Ее учредил сам Федор Шаляпин в 1912 году. Тогда она полагалась лучшему ученику шестого городского начального училища Казани. В итоге поклонники возродили эту благородную традицию в 90-х годах двадцатого века.

Отметим, что на этом торжества в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина не закончились, как и музыкальный фестиваль, названный в честь него. Впереди музыкальные премьеры и выставки.

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