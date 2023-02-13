Три дня слушал стоны умирающей жены: волонтер из Казани рассказал об ужасах в Турции после землетрясения

Операция по спасению девочки длилась 30 часов. Фото: Расул Т.

Волонтер из Казани по имени Расул, который сейчас в Турции помогает справиться с последствиями землетрясения, рассказал "КП-Казань" о том, как проходят спасательные работы.

«Под завалами находится ребенок, достать его мешает труп. Специалисты приехали, будут разрезать тело, чтобы добраться до девочки. Представляете, каково это? Ты лежишь, на тебе труп, его еще и режут, это еще и твой близкий родственник. Пусть Аллах укрепит эту девочку», - рассказывает казанец.

К счастью, ребенка удалось спасти. Девочку достали из-под завалов и передали медикам. Операция по спасению длилась 30 часов.

Рассказал волонтер и о другом произошедшем с ним случаем. Во время разбора завалов к жителю Татарстана подошел сириец и попросил помощи.

«Плачет. Там половины дома нет. Он говорит, что за стеной его жена и 10-летний сын. Просит помочь достать. Рассказал, что в момент землетрясения он вместе с семьей побежал к выходу, но не успели добежать – дом рухнул. Они жили где-то на третьем этаже, в итоге оказались на первом, - поясняет Расул. - Потолочное перекрытие упало – он оказался с одной стороны, жена – с другой. Три дня они с дочкой сидели под завалами, кричал – никто не отзывался. Потом приехал трактор, начал копать, образовался проход, они вышли. Стал просить людей, чтобы откопали жену. Пока сидел, он с ней разговаривал. Никто не откликнулся, говорят, тяжело к ней подлезть, много времени уйдет, а там другие люди могут умереть. Он все это время сидел и слышал, как жена стонала».

Удалось ли спасти жену и сына сирийца, пока неизвестно.

Читайте также: Семь дней лежал под плитами рядом с телом мертвой жены. Российские спасатели вытащили живым мужчину из-под завалов в Турции

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты подсчитали, сколько стоит восстановить Турцию (подробнее)