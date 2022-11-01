Спасателем оказался 50-летний сосед Олег Уваров. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 31 октября, в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Корноухово Рыбно-Слободского района республики. Горел одноквартирный дом из дерева по улице Совхозная, в котором жила 62-летняя женщина-инвалид II группы. Спустя 4 минуты после вызова пожарные приехали на место и начали тушить огонь, сообщает МЧС Татарстана.

Дом и имущество спасти не удалось, зато живой осталась хозяйка дома. Женщину спас сосед Олег Уваров. 50-летний мужчина увидел, что из передних окон строения вырываются языки пламени. Это он вызвал пожарных, а сам побежал в дом, чтобы спасти женщину-инвалида II группы. Видимость была нулевая, работала сигнализация, хозяйка не могла самостоятельно выбраться из горящего дома. Олег Уваров ползком проник в спальную комнату и спас женщину. Благодаря мужчине, хозяйка не пострадала, хотя могла задохнуться дымом.

Мужчина смог ползком пробраться сквозь плотный дым и спасти женщину. Фото: МЧС Татарстана

По предварительной информации причиной пожара стала ненадлежащая эксплуатация электрических приборов.

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