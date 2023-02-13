Выше Татарстана в рейтинге только Московская область, Санкт-Петербург и Москва. Фото: Антон ПИКУС

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2022 года. Впереди республики оказались только Московская область, Санкт-Петербург и Москва. Исследование провели эксперты РИА Рейтинг.

Как рассчитывается показатель качества жизни в Татарстане

При анализе учитывались такие показатели, как доход населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Уровень жизни в Татарстане, Марий Эл и Чувашии

За 2022 год Татарстан так и не сменил позиции и находится на четвертом месте. Но несмотря на это качество жизни в регионе все таки улучшилось. Показатель вырос с 69,361 до 72,113 балла.

На предпоследнем месте среди регионов Приволжского федерального округа в данном рейтинге оказалась Марий Эл. Однако, по сравнению с 2021 годом, в республике заметно выросли показатели - с 42,926 до 47,145 балла, что позволило ей подняться сразу на пять строчек вверх – с 60 на 55 строчку.

Наибольший скачок по совокупности показателей за последний год наблюдается в Чувашии, где отмечено улучшение на 6 позиций. Республика переместилась с 34 на 28 место - с 49,879 до 54,579 балла.

Как у других регионов?

Самый низкий уровень качества жизни отмечается в Тыве, Ингушетии и Еврейской автономной области – в этих регионах показатель не превышает даже 32 баллов, что в два раза меньше, чем в Татарстане.

В тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа входят Самарская область – 10 место, и Нижегородская область - на 12 строчке. Последнее место здесь занимает Кировская область, разместившись на 63 позиции.

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