Нарочно вышел на улицу с палкой: житель Чебоксар признался в жестокой расправе над соседской собакой

Злоумышленник до смерти забил животное палкой. Фото: УМВД России по Чебоксарам.

В отношении жителя Чебоксар возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животным и угрозе убийством. Утверждается, что он убил собаку прямо на глазах ее хозяйки.

С соответствующим заявлением 22 октября в полицию обратилась 53-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что вышла на улицу вместе с двумя собаками. В какой-то момент она отвлеклась на одного из питомцев и услышала визг другого. Подбежав, горожанка увидела, как мужчина жестоко бьет палкой ее пса.

Животное было абсолютно безобидным. Фото: УМВД России по Чебоксарам

- Женщина попыталась остановить мужчину, но тот, угрожая, нанес и ей несколько ударов палкой по ногам и, пригрозив, что убьет вторую собаку, скрылся, - говорят в УМВД по городу.

От полученных травм животное скончалось на месте. На место преступления приехала дочь женщины. Она постучалась в квартиру злоумышленника, тот вышел и заявил, что может убить и ее.

Мужчина уже признал свою вину в убийстве собаки. Сказал, что целенаправленно вышел на улицу, увидев там соседского питомца. Расправу он объяснил неприязненным отношением к четвероногому.

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