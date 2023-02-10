Семья рассказала о погибшей 17-летней студентке в Казани

Родные всегда поддерживали Диану во всех ее начинаниях. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На днях в Казани семью на улице Зелинского постигло огромное горе – не стало 17-летней Дианы. Девушка погибла от отравления угарным газом. В этот момент она находилась в ванной. Ее обнаружила мать и вызвала «скорую помощь». Причиной произошедшего послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел.

- В день происшествия я приехала домой из больницы. Диану тогда я увидела лишь мигом, в момент, когда она заходила к себе в комнату, - рассказала «КП-Казань» бабушка Дианы.

По ее словам, внучка выросла у нее на глазах. В семье она являлась старшим ребенком. У Диана выросла в дружной и любящей семье. Жила она вместе с бабушкой, мамой и отцом, а также двумя братьями. А на втором этаже дома живут ее тетя с дядей и их дочь.

- На день рождение, 25 февраля, отец купил ей дубленку. Однако надеть ее она успела только четыре раза. Диана была очень воспитанной и аккуратной девочкой, всегда наводила порядок в комнате, сама стирала свои вещи и часто помогала нам по дому. В ее собственной комнате летом мы хотели сделать ремонт: утеплить стены и полы, - рассказала бабушка Дианы Голбария-апа.

По словам членов семьи, Диана училась в Казанском филиале института ВГУЮ РПА Минюста России. Так, в дальнейшем она планировала стать следователем. А после окончания данного учреждения, девушка хотела получить высшее образование. Также Диана занималась легкой атлетикой и занимала призовые места. Однако после травмы ноги ей пришлось бросить большой спорт. Родные всегда поддерживали ее во всех начинаниях и старались обеспечить всем необходимым.

- Никто не мог предположить, что после стольких лет пользования колонкой в ванной комнате такое могло произойти. Техосмотр проводили и говорили, что все в порядке, значит недосмотрели, - заявила бабушка.

Провожать Диану в последний путь пришло много людей. Приехали родственники и друзья из других районов, а также все неравнодушные горожане. По словам соседей, девочку все очень любили, она всегда была готова прийти на помощь.

Такой помнят Диану и в Казанском филиале института ВГУЮ РПА Минюста России, где она училась. Там в честь нее открыли мемориал. Преподаватели и одногруппники выразили слова соболезнования в связи с утратой. Для них Диана навсегда останется в памяти доброй и чуткой девушкой.

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Редакция «Комсомольской правды» в Казани также выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Дианы.

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