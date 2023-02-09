МТС на треть разогнала скорость мобильного интернета рядом с седьмой горбольницей в Казани

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МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении работ по улучшению качества связи в 39 квартале Казани. На этой территории, в одном из самых густонаселенных районов города, находится несколько корпусов крупнейшей клинической больницы №7 и новая парковая зона. Здесь оператор установил новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%.

Обновленная сеть обеспечивает сотрудников, пациентов и посетителей Городской клинической больницы №7 в Казани стабильной связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Теперь врачи и посетители медицинского центра смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи с родными, для работы, учебы и организации собственного досуга.

- В таких локациях с плотной застройкой, как Ново-Савиновский район Казани, работа над укреплением качества связи ведется постоянно. С помощью технологии Big Data мы оцениваем загруженность конкретных локаций и точечно улучшаем сеть, устанавливая новое или модернизируя существующее оборудование. Основной профиль клиники №7— экстренная неотложная медицинская помощь, в ее составе роддом, травматологический пункт и другие отделения. Стабильная связь, возможность общаться с близкими онлайн и развлекательные сервисы нашей экосистемы делают пребывание посетителей и пациентов в больнице безопаснее и комфортнее, — отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Седьмая клиническая больница входит в пятерку самых крупных лечебных учреждений Татарстана. Здесь круглосуточно оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь как стационарно, так и на амбулаторных условиях жителям Заречья, а это более 500 тысяч человек. В составе больницы -родильный дом, три женские консультации, две поликлиники, травматологический пункт.

К зданию больницы прилегает территория Малого Чайкового озера, благоустроенного парка с удобными пешеходными дорожками, оборудованной спортивной площадкой, зоной арт-терапии, аэроионотерапии, фитотерапии, терренкуром, огородом, детской площадкой и медиапирсом. Здесь проводят время не только пациенты и посетители городской больницы, но и жители многочисленных домов поблизости. Так, в зону ускорения интернета МТС кроме клиники и парка попали также и дома на пересечении улиц М. Чуйкова, Ф. Амирхана и Адоратского.

Ранее компания сообщала об укреплении качества связи и ускорении интернета для сотрудников, пациентов и посетителей Детской республиканской больницы Татарстана.