«Расстрелять его!»: В Казани родные жертвы «маньяка на велосипеде» Игоря Птицина с волнением выслушали приговор о назначении ему пожизненного срока

Родных убитой девушки поразило то, как Птицин спокойно и с жестикуляцией в деталях рассказывал о своих нападениях. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В пятницу, 27 октября, Верховный суд Татарстана вынес решение о пожизненном заключении в исправительной колонии особого режима Игоря Птицина, обвиняемого в 13 эпизодах преступлений, среди которых убийства, покушения на убийства и изнасилование. По версии следствия, от рук «маньяка на велосипеде» пострадали семь человек, в том числе девушки-подростки.

В качестве гособвинителя на суде выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На суде приговор с нескрываемым волнением слушали родные жертв Птицина. Так, на процесс явились родители Дарьи Максимовой.

- Я думала, что возможно это не он. Но, когда ознакомилась с материалами дела, я поняла, что это тот человек. Он на суде рассказала, как он конкретно это делал. Он стоял и вспоминал, куда пошел и что делал, даже руками жестикулировал. Говорить о том, что невиновен – невозможно, так он воспроизводил все свои воспоминания, - рассказывает со слезами мать убитой девушки Марина Максимова.

Вынесенный приговор она считает справедливым. По их словам, за время заключения он поймет и обдумает, чем он занимался, и каждый день живя будет мучатся.

- Тревога останется со мной навсегда, ведь у меня отобрали самое дорогое. А то что ему дали пожизненное, в этом случае есть некое успокоение. Но я хотела бы заменить пожизненное заключение на расстрел, - заявила Марина Максимова.

Ее дочери было 17-лет, когда на нее идущую с пляжа на Голубом озере напал Птицин. Сам он на суде признался, что не знал о возрасте своих жертв, так как в основном нападал сзади. При этом известно, что когда он шел навстречу к одной из девушек, то взглянул на ее лицо. «Маньяка на велосипеде» заявил, что не хотел убивать. Мол, только оглушить ударом по голове. Но Дарье Максимовой он почему-то нанес не менее восьми ударов арматурой. Как тогда показала экспертиза, для девушки смертельным оказался именно первый удар.

Родители девушки вспоминают, что тогда перед уходом на пляж, она сказала им, как сильно хочет жить. А папа, обняв ее, ответил, что вся жизнь ее перед ней, никто в этом ей не помешает. 19 августа 2011 года она не вернулась домой, ее нашли убитой.

Девушка с нетерпением ждала своего 18 дня рождения, но ее убили. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Этот гад отобрал у нас ее. Он отнял жизнь не у одной Дарьи. Он отнял ее у меня, у отца, у матери, у тети, у братьев, у бабушки, которые ее бесконечно любили, - рассказывает тетя убитой девушки Нелина Максимова.

Отметим, одной из жертв «маньяка-велосипедиста» удалось выжить. Родители Инны Солодянкиной объявили ее в розыск, так как она не отвечала на звонки. Правоохранительные органы прочесали весь лесной массив у озера Глубокое, куда она отправилась в тот день. Ее нашли спустя несколько дней полуобнаженной в кустах и с тяжелой травмой головы. Она выжила, но о произошедшем ничего вспомнить не смогла.

Напомним, преступления совершались с 2009 по 2017 годы в Казани, в Авиастроительном районе и у озера Глубокое. Для того, чтобы найти преступника потребовалось почти 12 лет. Так, в марте 2021 года следователям попали образцы ДНК 48-летнего Игоря Птицына. Эти данные совпали с биологическими образцами, изъятыми с мест нападений на девушек. Его задержали и он во всем признался. Во время следствия, несмотря на прошедшие годы, вспомнил все - во что были одеты жертвы и чем он их бил. При этом оказалось, что на все свои преступления злоумышленник приезжал на велосипеде – быстро, тихо и незаметно. Катался около Голубого озера часами, потому и знал все тропинки.

В ходе всего процесса Птицин был до ненормального спокоен, а после оглашения приговора просто кивнул. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

По словам соседей, Птицин всегда заботился о своем здоровье - едва сходит снег, сразу садился на велосипед. Известно, что у мужчины нет семьи и никогда не было близких друзей. Работал охранником на одном из местных заводов, но уволился буквально за пару дней до своего задержания.

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