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Туризм28 октября 2022 10:15

С 30 октября аэропорт Казани переходит на зимнее расписание: Стартуют новые авиарейсы за границу

С 30 октября аэропорт Казани переходит на зимнее расписание
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данное расписание будет действовать до 25 марта 2023 года включительно.

Данное расписание будет действовать до 25 марта 2023 года включительно.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже с этого воскресенья, 30 октября, международный аэропорт Казани переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 марта 2023 года включительно. При этом запускаются новые авиарейсы. Речь идет как о внутренних, так и о международных направлениях.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

Начнется все с открытия прямых вылетов из Казани в Ереван. Они стартуют с 8 ноября и будут осуществляться по вторникам.

Также в ноябре арабская бюджетная авиакомпания возвращается с целой программой регулярных рейсов. Кроме, пяти вылетов в неделю в Шарджу, будут еще пять – в Абу-Даби.

Кроме того, другой авиаперевозчик увеличит этой зимой число вылетов в Дубай – до 7 раз в неделю, то есть ежедневно.

Отправиться в Хургада и Шарм-эль-Шейх из Казани в рамках зимнего расписания полетов можно будет два раза в неделю. Стартуют авиарейсы и на Гоа, готова масштабная программа вылетов в Анталью.

Наравне с этим возрастет количество полетов в Стамбул. Продолжит свою работу и программа регулярных рейсов из Казани в Белград.

- Относительно рейсов в страны СНГ можно отметить как в целом существенный рост числа планируемых вылетов по большинству ранее выполняемых вылетов, так и в частности возобновление полетов в Алматы, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.

ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ

Число направлений из Казани в российские города только возрастет. Уже сейчас одна из авиакомпаний активно развивает маршрутную сеть, используя аэропорт столицы Татарстана как один из базовых. Только за лето начались полеты в Томск, Грозный, Махачкалу, значительно было увеличено их число в Москву и Санкт-Петербург. А в рамках зимнего расписания добавятся еще рейсы в Новокузнецк и Иркутск.

Также из Казани можно будет улететь в Тобольск, Псков, Оренбург, Горно-Алтайск, Саранск, Пермь, Мурманск, Кемерово, Нижневартовск, Сургут, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Барнаул, Новый Уренгой, Магнитогорск, Ярославль, Петрозаводск, Астрахань, Красноярск (с промежуточной посадкой в Кемерово), Тюмень (с промежуточной посадкой в Мурманске), Волгоград (с промежуточной посадкой в Самаре), Омск (с промежуточной посадкой в Барнауле), Минеральные воды и Салехард.

- На традиционно популярных маршрутах Казань – Санкт-Петербург и Казань – Москва в предстоящем осенне-зимнем сезоне рейсы будут выполнять авиакомпании «Россия», «Победа», «Северный Ветер», «Уральские авиалинии» и Smartavia, а также «Сибирь» (S7) в Москву (Домодедово). При этом в среднем в Москву будет выполняться более 18 рейсов в день, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Отличительно чертой этого сезона там также назвали рост числа планируемых полетов из столицы Татарстана в Сочи.

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Туризм: Авиаперелеты