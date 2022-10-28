Данное расписание будет действовать до 25 марта 2023 года включительно. Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже с этого воскресенья, 30 октября, международный аэропорт Казани переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 25 марта 2023 года включительно. При этом запускаются новые авиарейсы. Речь идет как о внутренних, так и о международных направлениях.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

Начнется все с открытия прямых вылетов из Казани в Ереван. Они стартуют с 8 ноября и будут осуществляться по вторникам.

Также в ноябре арабская бюджетная авиакомпания возвращается с целой программой регулярных рейсов. Кроме, пяти вылетов в неделю в Шарджу, будут еще пять – в Абу-Даби.

Кроме того, другой авиаперевозчик увеличит этой зимой число вылетов в Дубай – до 7 раз в неделю, то есть ежедневно.

Отправиться в Хургада и Шарм-эль-Шейх из Казани в рамках зимнего расписания полетов можно будет два раза в неделю. Стартуют авиарейсы и на Гоа, готова масштабная программа вылетов в Анталью.

Наравне с этим возрастет количество полетов в Стамбул. Продолжит свою работу и программа регулярных рейсов из Казани в Белград.

- Относительно рейсов в страны СНГ можно отметить как в целом существенный рост числа планируемых вылетов по большинству ранее выполняемых вылетов, так и в частности возобновление полетов в Алматы, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.

ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ

Число направлений из Казани в российские города только возрастет. Уже сейчас одна из авиакомпаний активно развивает маршрутную сеть, используя аэропорт столицы Татарстана как один из базовых. Только за лето начались полеты в Томск, Грозный, Махачкалу, значительно было увеличено их число в Москву и Санкт-Петербург. А в рамках зимнего расписания добавятся еще рейсы в Новокузнецк и Иркутск.

Также из Казани можно будет улететь в Тобольск, Псков, Оренбург, Горно-Алтайск, Саранск, Пермь, Мурманск, Кемерово, Нижневартовск, Сургут, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Барнаул, Новый Уренгой, Магнитогорск, Ярославль, Петрозаводск, Астрахань, Красноярск (с промежуточной посадкой в Кемерово), Тюмень (с промежуточной посадкой в Мурманске), Волгоград (с промежуточной посадкой в Самаре), Омск (с промежуточной посадкой в Барнауле), Минеральные воды и Салехард.

- На традиционно популярных маршрутах Казань – Санкт-Петербург и Казань – Москва в предстоящем осенне-зимнем сезоне рейсы будут выполнять авиакомпании «Россия», «Победа», «Северный Ветер», «Уральские авиалинии» и Smartavia, а также «Сибирь» (S7) в Москву (Домодедово). При этом в среднем в Москву будет выполняться более 18 рейсов в день, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Отличительно чертой этого сезона там также назвали рост числа планируемых полетов из столицы Татарстана в Сочи.

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