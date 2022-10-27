Во время полета мужчине стало плохо с сердцем. Фото: Алина НИЗАМОВА

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли жизнь 55-летнего бортпроводника одной из российских авиакомпаний.

В сентябре из Сочи в Москву вылетел самолет, на котором вместе с пассажирами летел 55- главный инструктор бортпроводников. Уже в небе вроде бы привыкшему к высоте мужчине стало плохо - сильно заболело сердце. Экипаж воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в Казани.

Мужчину в критическом состоянии с кардиогенным шоком доставили в РКБ. Пациента прооперировали и установили ему стенты.

В пресс-службе РКБ отмечают, что состояние мужчины было тяжелым, у него постоянно снижалось давление. За его здоровье в течение целого месяца боролись реаниматологи, кардиологи и пульмонологи.

В настоящее время жизни бортпроводника уже ничего не угрожает, его готовят к выписке. Дальше он будет проходить реабилитацию по месту жительства, но с любимой работой ему после такого, видимо, придется завязать.

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